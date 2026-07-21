Ο Ολυμπιακός απάντησε αρνητικά στην πρόταση 600.000 ευρώ της Ντουμπάι για τον Γουόκαπ
SPORTS
Τόμας Γουόκαπ Ολυμπιακός Dubai BC

Ο Ολυμπιακός απάντησε αρνητικά στην πρόταση 600.000 ευρώ της Ντουμπάι για τον Γουόκαπ

Η ομάδα από τα Εμιράτα έκανε την πρώτη κρούση στους Πειραιώτες για τον νατουραλιζέ άσο, ωστόσο απέχει πολύ από τις απαιτήσεις της ελληνικής ομάδας

Ο Ολυμπιακός απάντησε αρνητικά στην πρόταση 600.000 ευρώ της Ντουμπάι για τον Γουόκαπ
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Το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Dubai BC για τον Τόμας Γουόκαπ απέκτησε σάρκα και οστά, ωστόσο το σίριαλ που έχει ξεκινήσει εδώ και 15 ημέρες απέχει πολύ από το τέλος του..

Ο Τεξανός άσος ο οποίος εδώ και μια τετραετία αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ερυθρόλευκους, έχει δελαστεί από τα πολλά λεφτά που του προσφέρουν οι Άραβες, οι οποίοι όμως προτείνουν πολύ μικρό αντάλλαγμα στον Ολυμπιακό και αν δεν επανέλθουν με πολύ αυξημένη πρόταση δεν υπάρχει και θέμα συζήτησης.

Η Dubai BC προφέρει στους πρωταθλητές Ευρώπης το ποσό των 600.000 ευρώ και μάλιστα σε δύο ισόποσες δόσεις προκειμένου ο Ολυμπιακός να τον αφήσει ελεύθερο, αλλά η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη συζήτηση.
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