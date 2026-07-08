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Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι τοποθετήθηκαν για Ντόρσεϊ και Γουόκαπ: «Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο καθένας θέλει περισσότερα λεφτά»
SPORTS
Ολυμπιακός Τάιλερ Ντόρσεϊ Τόμας Γουόκαπ

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι τοποθετήθηκαν για Ντόρσεϊ και Γουόκαπ: «Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο καθένας θέλει περισσότερα λεφτά»

O Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος τοποθετήθηκαν γύρω από τις συζητήσεις για τα συμβόλαια των Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι τοποθετήθηκαν για Ντόρσεϊ και Γουόκαπ: «Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο καθένας θέλει περισσότερα λεφτά»
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Στο πλαίσιο της παρουσίασης του μεγάλου χορηγού του Ολυμπιακού, οι πρόεδροι της ομάδας, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ρωτήθηκαν για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα, ρωτήθηκαν για τις εκκρεμότητες γύρω από τα συμβόλαια των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να τοποθετείται:

«Πρέπει να πούμε τι σημαίνει συμβόλαιο. Είναι διμερής συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Ζούμε μια πραγματικότητα στα μίντια που αν τη δεις αποστασιοποιημένα, όχι στην ελληνική πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο καθένας θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν σέρνεται, δεν τρέχει τίποτα. Μονά ζυγά εμείς χάνουμε. Είναι δύο λέξεις που αγνοούνται. Μπάτζετ και salary cap. Μία ομάδα για να είναι επιτυχημένη πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις».

Πηγή: gazzetta.gr
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