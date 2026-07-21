Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Ακτή Μουτσοπούλου

εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/7) σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή τουΛόγω του περιστατικού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακτή Μουτσοπούλου, από το ύψος της οδού Σκούζε, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η πυρκαγιά έχει τεθεί σχεδόν πλήρως υπό έλεγχο.Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.