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Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Ακτή Μουτσοπούλου
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Ακτή Μουτσοπούλου
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/7) σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή του Πειραιά.
Λόγω του περιστατικού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακτή Μουτσοπούλου, από το ύψος της οδού Σκούζε, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η πυρκαγιά έχει τεθεί σχεδόν πλήρως υπό έλεγχο.
Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
Λόγω του περιστατικού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακτή Μουτσοπούλου, από το ύψος της οδού Σκούζε, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η πυρκαγιά έχει τεθεί σχεδόν πλήρως υπό έλεγχο.
Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
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