Κτηματολόγιο: Παράταση μέχρι 3 Αυγούστου για αιτήσεις διόρθωσης σε Κρήτη, Λέσβο και Λήμνο

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν περιγραφή και νομική πληροφορία των ακινήτων τους, ήτοι Κτηματολογικό Πίνακα και Κτηματολογικό Διάγραμμα