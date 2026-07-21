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Τζον Ντουράν: Έκανε την 7η μεταγραφή του και είναι μόλις 22 ετών
Τζον Ντουράν: Έκανε την 7η μεταγραφή του και είναι μόλις 22 ετών
Ο Κολομβιανός επιθετικός δόθηκε δανεικός από την Αλ Νασρ στην Μπενφίκα και πλέον απειλεί να σπάσει κάθε ρεκόρ
Υπό άλλες συνθήκες ο δανεισμός του Τζον Ντουράν από την Αλ Νασρ στη Μπενφίκα δεν θα αποτελούσε ιδιαίτερα σημαντική είδηση.
Ο σύλλογος της Πορτογαλίας θα καταβάλει ενοίκιο 6 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με την ρήτρα αγοράς του το ερχόμενο καλοκαίρι να φτάνει στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι εδώ δεν υπάρχει κάτι το αξιοπερίεργο με τον ίδιο να δηλώνει μάλιστα: «Είμαι ευτυχισμένος! Συνεχίζω να υποστηρίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Πορτογαλία. Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Έχω πολύ υψηλές προσδοκίες από την παρουσία μου εδώ. Θέλω να παίξω καλά, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να αναδειχθώ πρωταθλητής».
Μόνο που σχεδόν κανείς δεν πιστεύει ότι ο Ντουράν εννοεί αυτά που δηλώνει καθώς η Μπενφίκα θα είναι η 7η ομάδα στην καριέρα του, με τον νεαρό επιθετικό να είναι μόλις 22 ετών!
Ο Κολομβιανός ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα με την Ενβιγάδο της πατρίδας του το 2019 και εκεί έμεινε τα περισσότερα χρόνια, πριν πάρει μεταγραφή για την ομάδα του MLS, Σικάγο Φάιερ, το 2022.
Στην πόλη των ανέμων έμεινε μόλις για έξι μήνες καθώς τον Ιανουάριο του 2023, όταν εντάχθηκε στην Άστον Βίλα έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ και έγινε γρήγορα ένας από τους αγαπημένους παίκτες των φιλάθλων.
Μια μεταγραφή στη Γουέστ Χαμ ναυάγησε το καλοκαίρι του 2024, αλλά αφού σημείωσε ένα θρυλικό γκολ νίκης για τη Βίλα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου στο Τσάμπιονς Λιγκ, ο Ντουράν πουλήθηκε στην Αλ Νασρ έναντι 84 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.
Παρά το γεγονός ότι σημείωσε οκτώ γκολ σε 13 αγώνες για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, παρέμεινε μόλις για μισή σεζόν, προτού παραχωρηθεί ως δανεικός στη Φενερμπαχτσέ.
Ωστόσο, ο προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο απολύθηκε λιγότερο από έναν μήνα μετά το ντεμπούτο του Ντουράν, με αποτέλεσμα ο δανεισμός να ακυρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026, ώστε ο παίκτης να μπορέσει να ενταχθεί στη Ζενίτ.
Σημείωσε τρία γκολ σε εννέα παιχνίδια στη Ρωσία, αλλά τώρα ο Ντουράν ετοιμάζεται για την 7η διαφορετική χώρα και την 7η διαφορετική ομάδα της καριέρας του...
Ο σύλλογος της Πορτογαλίας θα καταβάλει ενοίκιο 6 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με την ρήτρα αγοράς του το ερχόμενο καλοκαίρι να φτάνει στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι εδώ δεν υπάρχει κάτι το αξιοπερίεργο με τον ίδιο να δηλώνει μάλιστα: «Είμαι ευτυχισμένος! Συνεχίζω να υποστηρίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Πορτογαλία. Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Έχω πολύ υψηλές προσδοκίες από την παρουσία μου εδώ. Θέλω να παίξω καλά, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να αναδειχθώ πρωταθλητής».
Bem-vindo, Jhon Durán! ✍️— SL Benfica (@SLBenfica) July 20, 2026
🇨🇴 Bienvenido! pic.twitter.com/yThPi7YvSe
Μόνο που σχεδόν κανείς δεν πιστεύει ότι ο Ντουράν εννοεί αυτά που δηλώνει καθώς η Μπενφίκα θα είναι η 7η ομάδα στην καριέρα του, με τον νεαρό επιθετικό να είναι μόλις 22 ετών!
Ο Κολομβιανός ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα με την Ενβιγάδο της πατρίδας του το 2019 και εκεί έμεινε τα περισσότερα χρόνια, πριν πάρει μεταγραφή για την ομάδα του MLS, Σικάγο Φάιερ, το 2022.
Στην πόλη των ανέμων έμεινε μόλις για έξι μήνες καθώς τον Ιανουάριο του 2023, όταν εντάχθηκε στην Άστον Βίλα έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ και έγινε γρήγορα ένας από τους αγαπημένους παίκτες των φιλάθλων.
Μια μεταγραφή στη Γουέστ Χαμ ναυάγησε το καλοκαίρι του 2024, αλλά αφού σημείωσε ένα θρυλικό γκολ νίκης για τη Βίλα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου στο Τσάμπιονς Λιγκ, ο Ντουράν πουλήθηκε στην Αλ Νασρ έναντι 84 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.
Παρά το γεγονός ότι σημείωσε οκτώ γκολ σε 13 αγώνες για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, παρέμεινε μόλις για μισή σεζόν, προτού παραχωρηθεί ως δανεικός στη Φενερμπαχτσέ.
Ωστόσο, ο προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο απολύθηκε λιγότερο από έναν μήνα μετά το ντεμπούτο του Ντουράν, με αποτέλεσμα ο δανεισμός να ακυρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026, ώστε ο παίκτης να μπορέσει να ενταχθεί στη Ζενίτ.
Σημείωσε τρία γκολ σε εννέα παιχνίδια στη Ρωσία, αλλά τώρα ο Ντουράν ετοιμάζεται για την 7η διαφορετική χώρα και την 7η διαφορετική ομάδα της καριέρας του...
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