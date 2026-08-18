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Μουρίνιο κατά την παρουσίαση του από την Ρεάλ: «Επέστρεψα στο σπίτι μου»
Μουρίνιο κατά την παρουσίαση του από την Ρεάλ: «Επέστρεψα στο σπίτι μου»
Ο Πορτογάλος τεχνικός παρουσιάστηκε επίσημα από τους μερένγκες και δήλωσε: «Είμαι ένας από εσάς, πάντα ήμουν»
Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Μαδρίτη για μια δεύτερη θητεία στον πάγκο της Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να τον παρουσιάζουν μ' ένα μήνα καθυστέρηση σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας παρουσία του προέδρου Φλορεντίνο Πέρεθ, αλλά και του επίτιμου πρόεδρου, Χοσέ Μαρτίνεθ Πίρι.
«Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου. Συναισθηματικά είναι πιο όμορφο από την πρώτη φορά, επειδή τότε ήταν η αίσθηση ότι φτάνεις στην κορυφή του κόσμου, ενώ τώρα έχει μια πιο συναισθηματική και τρυφερή πλευρά. Είμαι ένας από εσάς, πάντα ήμουν, και μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για μένα να δουλεύω για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτός είναι ένας θεμελιώδης κανόνας που πρέπει να ακολουθούν όλοι: να δουλεύουν για τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαίνει να δουλεύουν για εσάς», δήλωσε ο Πορτογάλος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του.
Πρόκειται για τη δεύτερη θητεία του Μουρίνιο στον πάγκο των «μερένγκες». Η προηγούμενη, από το 2010 έως το 2013, ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση ενός Πρωταθλήματος, ενός Κυπέλλου και ενός Σούπερ Καπ Ισπανίας. Ο Μουρίνιο φόρεσε ξανά τη φανέλα με το έμβλημα της Ρεάλ Μαδρίτης στις 10 Ιουλίου, ημέρα έναρξης της προετοιμασίας της ομάδας, αφήνοντας τις πρώτες του εντυπώσεις για αυτή την επιστροφή.
«Τα λόγια δεν είναι αρκετά... επειδή αυτό είναι σαν αποστολή. Δεν είναι ότι ανησυχώ για τον εαυτό μου ή για το αν θα κερδίσω πολλά ή λίγα. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες να γίνουν καλύτεροι: παίκτες, προσωπικό... Να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα δουλειάς, υπευθυνότητας, φιλοδοξίας και κάτι που γνωρίζω πολύ καλά, δηλαδή την ευθύνη και την τιμή του να εργάζεσαι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα», δήλωσε.
Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να παρουσιάσει τον τεχνικό σε μια ιδιωτική τελετή, χωρίς την παρουσία φιλάθλων ή δημοσιογράφων. Πρόκειται για τη νέα γραμμή που έχει χαράξει ο σύλλογος για τις επισημοποιήσεις τόσο του προπονητή όσο και όλων των παικτών που αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Οι παρουσιάσεις των Κουκουρέγια, Μπερνάρντο, Κονατέ, Ντάμφρις, Κάρλος Εσπί και Ντιομαντέ θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες με το ίδιο ακριβώς φορμάτ όπως αυτή του Μουρίνιο.
«Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου. Συναισθηματικά είναι πιο όμορφο από την πρώτη φορά, επειδή τότε ήταν η αίσθηση ότι φτάνεις στην κορυφή του κόσμου, ενώ τώρα έχει μια πιο συναισθηματική και τρυφερή πλευρά. Είμαι ένας από εσάς, πάντα ήμουν, και μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για μένα να δουλεύω για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτός είναι ένας θεμελιώδης κανόνας που πρέπει να ακολουθούν όλοι: να δουλεύουν για τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαίνει να δουλεύουν για εσάς», δήλωσε ο Πορτογάλος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του.
Acto de presentación de Mourinho.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2026
Πρόκειται για τη δεύτερη θητεία του Μουρίνιο στον πάγκο των «μερένγκες». Η προηγούμενη, από το 2010 έως το 2013, ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση ενός Πρωταθλήματος, ενός Κυπέλλου και ενός Σούπερ Καπ Ισπανίας. Ο Μουρίνιο φόρεσε ξανά τη φανέλα με το έμβλημα της Ρεάλ Μαδρίτης στις 10 Ιουλίου, ημέρα έναρξης της προετοιμασίας της ομάδας, αφήνοντας τις πρώτες του εντυπώσεις για αυτή την επιστροφή.
«Τα λόγια δεν είναι αρκετά... επειδή αυτό είναι σαν αποστολή. Δεν είναι ότι ανησυχώ για τον εαυτό μου ή για το αν θα κερδίσω πολλά ή λίγα. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες να γίνουν καλύτεροι: παίκτες, προσωπικό... Να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα δουλειάς, υπευθυνότητας, φιλοδοξίας και κάτι που γνωρίζω πολύ καλά, δηλαδή την ευθύνη και την τιμή του να εργάζεσαι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα», δήλωσε.
✍️👕🤩 pic.twitter.com/xa55A97eIY— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2026
Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να παρουσιάσει τον τεχνικό σε μια ιδιωτική τελετή, χωρίς την παρουσία φιλάθλων ή δημοσιογράφων. Πρόκειται για τη νέα γραμμή που έχει χαράξει ο σύλλογος για τις επισημοποιήσεις τόσο του προπονητή όσο και όλων των παικτών που αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Οι παρουσιάσεις των Κουκουρέγια, Μπερνάρντο, Κονατέ, Ντάμφρις, Κάρλος Εσπί και Ντιομαντέ θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες με το ίδιο ακριβώς φορμάτ όπως αυτή του Μουρίνιο.
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