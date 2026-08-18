Ολυμπιακός: Εκανε πρόταση στην Μπαρτσελόνα για τον δανεισμό του Τζέσι Μπισιβού
SPORTS
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα

Ολυμπιακός: Εκανε πρόταση στην Μπαρτσελόνα για τον δανεισμό του Τζέσι Μπισιβού

Οι Πειραιώτες έχουν κάνει κίνηση για τον δανεισμό του Τζέσι Μπισιβού από την Μπαρτσελόνα για τη φετινή σεζόν

Ολυμπιακός: Εκανε πρόταση στην Μπαρτσελόνα για τον δανεισμό του Τζέσι Μπισιβού
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει στον μεταγραφικό σχεδιασμό του και μία από τις θέσεις που κοιτά είναι αυτή του εξτρέμ, ειδικά από τη στιγμή που η Κρασνοντάρ ετοιμάζεται να επανέλθει δυναμικά για τον Ζέλσον Μάρτινς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, οι Πειραιώτες έχουν κάνει κίνηση για τον δανεισμό του Τζέσι Μπισιβού από την Μπαρτσελόνα για τη φετινή σεζόν.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Βελγίου, το οποίο κόστισε 8,5 εκατ. ευρώ πριν από λίγες εβδομάδες για να αφήσει τη Κλαμπ Μπριζ για χάρη της Μπαρτσελόνα και ήδη έχει δείξει μεγάλο δείγμα της ποιότητας του από τα καλοκαιρινά φιλικά.
THIS is what Barcelona see in Jesse Bisiwu… 👀🔵🔴 | SKILLS 2026
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης