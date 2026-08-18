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Καραλής και Τεντόγλου πίσω στη δουλειά: Η ανάρτηση του Μανόλο από την επιστροφή στις προπονήσεις
Καραλής και Τεντόγλου πίσω στη δουλειά: Η ανάρτηση του Μανόλο από την επιστροφή στις προπονήσεις
Αμέσως μετά τις επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, οι δύο Ελληνες αθλητές είναι πίσω στη δουλειά
Χθες αργά το βράδυ επέστρεψε από την Αγγλία η ελληνική αποστολή στίβου με τον Εμμανουήλ Καραλή που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έλαβε χώρα στο Μπέρμιγχαμ.
Ο Ολυμπιονίκης του Παρισίου που πλησίασε ξανά τον Μόντο Ντουπλάντις έχει μπει πολύ καλά στην αγωνιστική σεζόν του και δεν χάνει στιγμή από τις προπονήσεις του. Σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου που ήταν για μια ακόμα φορά χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Και εκείνος, μετά την επιστροφή του από την Αγγλία ανέφερε ότι όσο κουρασμένος κι αν είναι, δεν θα σταματήσει τις προπονήσεις καθώς έχει μεγάλους αγώνες μπροστά του.
Το πρωί της Τρίτης, ο Καραλής ανέβασε φωτογραφία με τον Τεντόγλου και έγραψε «πίσω στη δουλειά».
Δείτε την φωτογραφία που ανάρτησε ο Εμμανουήλ Καραλής:
Ο Ολυμπιονίκης του Παρισίου που πλησίασε ξανά τον Μόντο Ντουπλάντις έχει μπει πολύ καλά στην αγωνιστική σεζόν του και δεν χάνει στιγμή από τις προπονήσεις του. Σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου που ήταν για μια ακόμα φορά χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Και εκείνος, μετά την επιστροφή του από την Αγγλία ανέφερε ότι όσο κουρασμένος κι αν είναι, δεν θα σταματήσει τις προπονήσεις καθώς έχει μεγάλους αγώνες μπροστά του.
Το πρωί της Τρίτης, ο Καραλής ανέβασε φωτογραφία με τον Τεντόγλου και έγραψε «πίσω στη δουλειά».
Δείτε την φωτογραφία που ανάρτησε ο Εμμανουήλ Καραλής:
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