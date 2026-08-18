Άτυπο τζάμπολ για τον Ολυμπιακό: Πότε ξεκινoύν προπονήσεις, τα φιλικά και οι πρώτες επίσημες αναμετρήσεις
SPORTS
Ολυμπιακός Euroleague

Άτυπο τζάμπολ για τον Ολυμπιακό: Πότε ξεκινoύν προπονήσεις, τα φιλικά και οι πρώτες επίσημες αναμετρήσεις

Οι παίκτες των πρωταθλητών Ευρώπης θα συναντηθούν στο γήπεδο στις 20/8 και θα υποβληθούν σε εργομετρικές εξετάσεις, ενώ το πρώτο φιλικό προετοιμασίας θα διεξαχθεί στις 30/8

Άτυπο τζάμπολ για τον Ολυμπιακό: Πότε ξεκινoύν προπονήσεις, τα φιλικά και οι πρώτες επίσημες αναμετρήσεις
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος, Ολυμπιακού, έχει ξεκινήσει!

Οι παίκτες που δεν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων με τις Εθνικές ομάδες των χωρών τους θα υποβληθούν στις 20 και 21 Αυγούστου σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν τις προπονήσεις.

Ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα «καυτός» για την ομάδα μας, καθώς εκτός από δυνατά τουρνουά, περιλαμβάνει και πολλές επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

20/08 Εργομετρικές εξετάσεις

21/08 Ιατρικές εξετάσεις

30/08 Φιλικός αγώνας

04-06/09 6ο Crete International Basketball Tournament

11-13/09 International Basketball Tournament Cyprus - «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ»

Κλείσιμο
18-19/09 Super Cup - Euroleague

24/09 Baskonia Vs Olympiacos (Euroleague)

26-27/09 Super Cup - GBL

29/09 Zalgiris Kaunas - Olympiacos (Euroleague)

01/10 Virtus Bologna - Olympiacos (Euroleague)

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