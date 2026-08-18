Μεσογειακοί Αγώνες: Με 154 αθλητές και 123 αθλήτριες η Ελλάδα στο Τάραντο

Στην αποστολή ξεχωρίζουν αθλητές όπως ο Απόστολος Χρήστου, ο Στέφανος Ντούσκος, ο Απόστολος Σίσκος, ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, η Μαρία Πρεβολαράκη και άλλοι σπουδαίοι σε 29 αθλήματα

Από 154 αθλητές και 123 αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα, αποτελείται η αποστολή της Ελλάδας για τους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, στον Τάραντα της Ιταλίας. Αρχηγός αποστολής είναι ο ταμίας της ΕΟΕ, Αντώνης Νικολόπουλος, και υπαρχηγοί τα μέλη της, ΕΟΕ Θόδωρος Τσαβδαρίδης και Ντόρα Πάλλη.



Αναλυτικά οι 277 αθλητές/τριες της Team Hellas ανά άθλημα:



ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3: Εζέτζα Ομπίνα Γουίλιαμς, Ευάγγελος Γιαννουλάκης, Αγγελος Ονούφριος Ραπτίδης, Ηλίας Ρενιέρης / Αμαλία Ιερωνυμάκη, Χριστίνα Νταϊάκη, Γεωργία Παγώνη, Αννα Μαρία Πρίφτη



ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ: Ευάγγελος Χαρίσης, Αλέξανδρος Καταγεωργίου, Παναγιώτης Θέμελης / Ανατολή Μάρθα Γκορίλα, Μαρία Νασούλα, Ευαγγελία Ψάρρα



ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Απόστολος Κανέλλος, Εμμανουήλ Στουπάκης, Αντώνης Τανταλίδης, Χρήστος Τσιγγελίδης, Στέφανος Τσολακίδης, Ιωάννης Χρονόπουλος / Αναστασία Χαντζή, Ολγα Μαρία Καπότη, Χριστίνα Κιόση, Μαρία Σοφία Λυβογιάννη, Αθανασία Μεσίρη



ΣΤΙΒΟΣ: Γιάννης Βοσκόπουλος (100μ., 4Χ100μ.), Σωτήρης Γκαραγκάνης (100μ., 4Χ100μ., 4Χ100μ. μικτή), Βασίλης Μυριανθόπουλος (200μ., 4Χ100μ., 4Χ100μ. μικτή), Σπύρος Κονιδάρης (400μ., 4Χ400μ. μικτή), Χριστόφορος Κουτλής (800μ., 4Χ400μ. μικτή), Χρήστος Ρούμτσιος (110μ. εμπόδια), Δημήτρης Λεβαντίνος (400μ. εμπόδια, 4Χ400μ. μικτή), Αντώνης Μέρλος (ύψος), Νίκος Σταματονικολός (μήκος), Κωνσταντίνος Γεννίκης (σφαιροβολία), Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία), Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία), Γιώργος Παπαναστασίου (σφυροβολία) / Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100μ., 4Χ100μ., 4Χ100μ. μικτή), Ραφαηλία Σπανουδάκη (200μ., 4Χ100μ., 4Χ100μ. μικτή), Αναστασία Ράπτη (400μ., 4Χ400μ. μικτή), Εμμανουέλα Πλάκα (800μ.), Σοφία Ιωσηφίδου (100μ. εμπόδια, 4Χ100μ.), Δήμητρα Γναφάκη (400μ. εμπόδια, 4Χ400μ. μικτή), Δήμητρα Τσουκαλά (100μ., 4Χ100μ., 4Χ100μ. μικτή), Παναγιώτα Δόση (ύψος), Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ), Ναταλία Μπέση (μήκος), Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν), Μαρία Μαγκούλια (σφαιροβολία), Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου (δισκοβολία), Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία)



ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ: Ευάγγελος Σταύρος Αναστασίου, Μιχαήλ Μάριος Μπούλιος, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Σταμάτης Τσιγκιρδάκης / Θεοδώρα Λαμπριανίδου, Ελένη Μουτεβελίδου, Γραμματούλα Σωτηρίου



ΠΥΓΜΑΧΙΑ: Ζαχαρίας Μυλωνάς (70κ.), Γιώργος Πλεας (60κ.), Μιχαήλ Τσαμαλίδης (80κ.) / Παναγιώτα Κούζιλου (57κ.), Σοφία Λεγάκη (60κ.)



ΚΑΝΟΕ/ΚΑΓΙΑΚ: Παναγιώτης Αντωνίου (Κ1 1000μ., Κ2 500μ.), Ντβουλιάτ Βλάντισλαβ (Κ2 500μ.), Χρήστος Μάτσας (Κ2 500μ.) / Μαρκέλα Νίνα Κάβουρα (Κ1 500μ.), Σοφία Παυλή (Κ2 500μ.), Θεοφανία Σβάρνα (Κ1 500μ., Κ2 500μ.)



ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ: Νικηφόρος Αρβανίτου, Γιώργος Μπούγλας / Βαρβάρα Φασόη, Αργυρώ Μηλάκη



ΙΠΠΑΣΙΑ: Ηλίας Μπαλιούσης, Δημήτρης Νάτσης, Αγγελος Ιωάννης Τουλούπης / Αικατερίνη Λασκαρίδη



ΞΙΦΑΣΚΙΑ: Νικόλαος Κοντοχριστόπουλος (ξίφος ασκήσεως), Παναγιώτης Κοντοειδής (σπάθη), Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος (ξίφος μονομαχίας), Αρτέμης Τζοβάνης (ξίφος μονομαχίας) / Μαρία Ελένη Χαλδαίου (ξίφος ασκήσεως), Δέσποινα Γεωργιάδου (σπάθη), Δώρα Γκουντούρα (σπάθη), Αικατερίνη Μαρία Κοντοχριστοπούλου (ξίφος ασκήσεως), Ανδριάνα Θεοδωροπούλου (ξίφος μονομαχίας)



ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Ιωάννης Ιωακειμίδης (50μ., 100μ. διπλά πέδιλα, 4Χ50μ. διπλα πέδιλα mixed), Ηλίας Καλφίδης (200μ., 400μ. επιφάνειας), Γεώργιος Καλτσουκαλάς (50μ. άπνοια, 100μ., 200μ. επιφάνειας, 4Χ100μ. επιφάνειας mixed), Αγγελος Κορομπύλης (50μ. άπνοια, 100μ. επιφάνειας, 4Χ100μ. επιφάνειας mixed), Γιώργος Κούσης (100μ., 200μ. 400μ. διπλά πέδιλα, 4Χ50μ. διπλα πέδιλα mixed) / Αννα Φιλόγλου (200μ., 400μ. επιφάνειας), Μαρία Ηλιάκη Κορομπύλης (50μ. άπνοια, 100μ. επιφάνειας, 4Χ100μ. επιφάνειας mixed), Γιολάντα Καπέρδα Κούσης (100μ., 200μ. 400μ. διπλά πέδιλα, 4Χ50μ. διπλα πέδιλα mixed), Ιφιγένεια Τελιούση (50μ. άπνοια, 100μ., 200μ. επιφάνειας, 4Χ100μ. επιφάνειας mixed), Ιωάννα Τσαλούχου (50μ., 100μ. διπλά πέδιλα, 4Χ50μ. διπλα πέδιλα mixed)



ΧΑΝΤΜΠΟΛ: Λευτέρης Αναστασίου, Τζάνος Μπατής, Γιώργος Ελευθεριάδης, Παναγιώτης Κολλύρης, Αλέξανδρος Κουκουλάς, Κωνσταντίνος Κυριακίδης, Λευτέρης Παγιάτης, Παναγιώτης Παπαντωνόπουλος, Θανάσης Παπάζογλου, Μιχάλης Ρούσος, Μιχαήλ Νεκτάριος Στάθης, Χρήστος Ταπαντζης, Γρηγόρης Τζίμπουλας, Νικόλαος Τζωρτζίνης / Αθηνά Καπρινιώτη, Ολυμπία Ανδρίτσου, Ιωάννα Χριστοπούλου, Βασιλική Γκάτζιου, Ελένη Ιωάννα Κερλίδη, Κατερίνα Κουκμίση, Κατερίνα Μανιά, Μαρία Μεντεσίδου, Αγνή Παπαδοπούλου, Ευγενία Σαμολαδά, Αβραμίνα Σεβδίλη, Ελευθερία Αικατερίνη Τροχίδου, Εμμανουέλα Στυλιανή Τσικνάκη, Αναστασία Βασιλείου



ΤΖΟΥΝΤΟ: Νικόλαος Γκίνης (73κ.), Αθανάσιος Μυλωνέλης (90κ.), Παναγιώτης Παπανικολάου (+100κ.), Θόδωρος Τσελίδης (90κ.), Μιχαήλ Τσουτλασβίλι (81κ.) / Μαρία Ελένη Γκογκούα (52κ.), Ελισάβετ Τελτσίδου (70κ.), Μαρία Νικολέτα Βούλπασιν (+78λ.)



ΚΑΡΑΤΕ: Γεώργιος Μπαλιώτης (67κ.), Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης (84κ.), Χρήστος Στέφανος Ξένος (60κ.) / Ειρήνη Γρηγορία Κατσικά (68κ.), Κυριακή Κυδωνάκη (+68κ.), Χριστίνα Τριάδα Παππά (50κ.), Μαρία Στόλη (61κ.)



ΠΑΝΤΕΛ: Παύλος Λουίς Μπαλάφας, Βασίλειος Σιούλης / Ελπίδα Μαλάμου, Χριστίνα Στυλιανή Ντάνου



ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Αναστασία Μαρία Καγκαλου, Παναγιώτα Λύτρα



ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ: Αγγελος Αθανασιάδης Καούδης (Σκιφ ελ. βαρών), Ζήσης Μπουκουβάλας (διπλό σκιφ), Κωνσταντίνος Γιαννούλης (σκιφ, διπλό σκιφ, μικτό διπλό σκιφ), Πέτρος Γκαϊδατζής (σκιφ ελ. βαρών, διπλό σκιφ ελ. βαρών, μικτό διπλό σκιφ ελ. βαρών), Πάρης Ραφαήλ Κώτσιας (σκιφ ελ. βαρών, διπλό σκιφ ελ. βαρών), Στέφανος Ντούσκος (σκιφ, μικτό διπλό σκιφ) / Ευαγγελία Αναστασιάδου (σκιφ ελ. βαρών, διπλό σκιφ, μικτό διπλό σκιφ), Χριστίνα Μπούρμπου (σκιφ, διπλό σκιφ, μικτό διπλό σκιφ), Ελένη Διαβάτη (σκιφ ελ. βαρών, διπλό σκιφ, μικτό διπλό σκιφ), Ζωή Φίτσιου (σκιφ ελ. βαρών, διπλό σκιφ, μικτό διπλό σκιφ ελ. βαρών), Γαβριέλα Λιόλιου (διπλό σκιφ ελ. βαρών), Πασχαλίνα Μουρατίδου (διπλό σκιφ ελ. βαρών, μικτό διπλό σκιφ ελ. βαρών)



ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ: Αλέξανδρος Κοκκινάκης (IQFOIL), Πέτρος Κονταρίνης (IQFOIL), Αδαμάντιος Πετριανος (ILCA 7), Μάριος Σταθάς (ILCA 7) / Ερμιόνη Γκίκα (ILCA 6), Δανάη Γιαννούλη (IQFOIL), Δανάη Ποντίφιξ (IQFOIL), Βαρβάρα Πόρτολου (ILCA 6)



ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ: Εμμανουήλ Γεώργιος Κυριακούσης, Παναγιώτης Λούπης



ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Γιώργος Γαμπιεράκης (10μ. αεροβόλο πιστόλι, 10μ. αεροβόλο πιστόλι μικτό ομαδικό), Γιώργος Μαστροδημητρόπουλος (10μ. αεροβόλο πιστόλι, 10μ. αεροβόλο πιστόλι μικτό ομαδικό), Αγγελος Στυλιανός Σαραντάκης (10μ. αεροβόλο τουφέκι, 10μ. αεροβόλο τουφέκι μικτό ομαδικό), Κωνσταντίνος Σόβολος (10μ. αεροβόλο τουφέκι, 10μ. αεροβόλο τουφέκι μικτό ομαδικό), Γιάννης Χατζητσακίρογλου (τραπ), Νικόλαος Φραντζεσάκης (σκητ, μικτό ομαδικό σκητ), Παναγιώτης Γεροχρήστος(σκητ, μικτό ομαδικό σκητ) / Αννα Μπιτσάνη (10μ. αεροβόλο τουφέκι, 10μ. αεροβόλο τουφέκι μικτό ομαδικό), Εμμανουέλα Μιχελάκη (10μ. αεροβόλο τουφέκι, 10μ. αεροβόλο τουφέκι μικτό ομαδικό), Ευτυχία Βασιλική Μιχελάκη (10μ. αεροβόλο πιστόλι, 10μ. αεροβόλο πιστόλι μικτό ομαδικό), Δήμητρα Παπακανέλλου (10μ. αεροβόλο πιστόλι, 10μ. αεροβόλο πιστόλι μικτό ομαδικό), Εμμανουέλα Κατζουράκη (σκητ, μικτό ομαδικό σκητ), Αννα Μαρία Μαρκαντωνάκη (σκητ, μικτό ομαδικό σκητ)



ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Απόστολος Σίσκος (100μ., 200μ. ύπτιο, 200μ. πεταλούδα), Βαγγέλης Μακρυγιάννης (50μ., 100μ., 200μ. ύπτιο), Δανιήλ Γιουρτζίδης (200μ. μικτή ατομική), Ανδρέας Βαζαίος (100μ., 200μ. ελεύθερο, 4Χ100μ. ελεύθερο), Απόστολος Χρήστου (50μ., 100μ., 200μ. ύπτιο), Στέργιος Μπίλας (50μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα, 4Χ100μ. ελεύθερο), Απόστολος Παπαστάμος (200μ., 400μ. μικτή ατομική), Μάριος Ζαφειρόπουλος (50μ., 100μ., 200μ. πρόσθιο), Σάββας Θώμογλου (50μ., 100μ., 200μ. πρόσθιο), Βασίλης Κακουλάκης (400μ., 1.500μ. ελεύθερο), Δημήτρης Μάρκος (200μ., 400μ., 800μ. ελεύθερο), Ιάσων Ρούτουλας (200μ. πεταλούδα, 200μ., 400μ. μικτή ατομική) / Νικόλ Παυλοπούλου (100μ. πρόσθιο, 200μ. μικτή ατομική, 4Χ100μ. μικτή ομαδική), Γεωργία Δαμασιώτη (50μ., 100μ. 200μ. πεταλούδα), Αννα Αυγούστα Βλάχου (50μ., 100μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα), Μάνια Τασάκου (50μ., 100μ., 200μ. πρόσθιο), Ελένη Κοντογεώργου (50μ., 100μ., 200μ. πρόσθιο), Αννα Ντουντουνάκη (50μ., 100μ. πεταλούδα), Ελένη Αντωνιάδου (50μ., 100μ., 200μ. ύπτιο), Αρτεμις Βασιλάκη (400μ., 800μ., 1.500μ. ελεύθερο)



ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος / Ιωάννα Γερασιμάτου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Κατερίνα Τόλιου



ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ: Γιάννης Καφαταρίδης (58κ.), Απόστολος Παναγόπουλος (68κ.), Γιάννης Παπαδόπουλος (80κ.), Βασίλης Θωλιότης (+80κ.) / Στυλανή Μαρεντάκη (67κ.), Αγορίτσα Κίτσιου (+67κ.)



ΤΕΝΙΣ: Δημήτρης Αζωίδης, Γιάννης Ξυλάς / Ελένη Κοροκοζίδη, Μάρθα Ματούλα



ΤΡΙΑΘΛΟ: Παναγιώτης Μπιτάδος, Παναγιώτης Πολύζος



ΒΟΛΕΪ: Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Αριστείδης Χανδρινός, Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής, Αγγελος Μάρκου, Δημήτρης Μούχλιας, Δημήτρης Τζιάβρας, Σπύρος Χανδρινός, Λάμπρος Πιτακούδης, Θανάσης Πρωτοψάλτης, Αλέξανδρος Ράπτης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Θόδωρος Βουλκίδης / Σοφία Γκρέκα, Δέσποινα Λουκά, Αθανασία Φακοπουλίδου, Παρασκευή Εβελίνα Φλιάκου, Αντονίνα Κοντούδη, Αριάδνη Καθάριου, Γεωργία Λαμπρούση, Ασημίνα Νικολογιάννη, Δήμητρα Παπαθανασίου, Μαρία Καράμπαση, Αννα Λαμπρινή Πίττα, Παρασκευή Ζαφειρίου, Βερονίκη Μαριάνθη Ζιώγα



ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Μάνος Ανδρεάδης, Κώστας Μπέλεσης, Ανδρέας Μπιτσάκος, Ντίνος Μπιτσάκος, Νίκος Γιαννάτος, Σπυθολεών Καρατζάς, Νίκος Καστρινάκης, Χρίστος Λασκαρίδης, Σπύρος Λυκούδης, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης, Γιώργος Νικολαϊδης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς



ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: Κωνσταντίνος Λαμπρίδης (65κ.) / Μαρία Καρδαρά (61κ.), Δέσποινα Πολακτσίδου (69κ.), Μαρία Στρατουδάκη (53κ.)



ΠΑΛΗ: Γιώργος Ιωακειμίδης (74κ. ελευθέρας), Λαοκράτης Κεσίδης (97κ. ελληνορωμαϊκής), Αζαμάτ Χοζόνοφ (125κ. ελευθέρας), Αρίωνας Κολιτσόπουλος (67κ. ελληνορωμαϊκής), Γιώργος Κουγιουμτσίδης (86κ. ελευθέρας), Νταουρέν Κουρουγκλίεβ (97κ. ελευθέρας), Σταύρος Ντουνιάς (67κ. ελληνορωμαϊκής), Ηλίας Παγκαλίδης (87κ. ελληνορωμαϊκής), Βασίλης Τσαρούχας (60κ. ελληνορωμαϊκής) / Νικολέτα Μπάρμπα (68κ.), Ελένη Χρυσικάκη (76κ.), Μαρία Λουίζα Γκίκα (50κ.), Μαρία Πρεβολαράκη (53κ.)