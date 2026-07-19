Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη και γνώρισε την αποθέωση ο Τσέντι Όσμαν, βίντεο και φωτογραφίες
ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη και γνώρισε την αποθέωση ο Τσέντι Όσμαν, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Τσέντι Όσμαν θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ το απόγευμα της Δευτέρας
Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έφτασε λίγο μετά τις 17:00 ο Τσέντι Όσμαν.
Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας θα παίζει τα επόμενα τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ και έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να γνωρίσει τους ανθρώπους της νέας του ομάδας και να παρουσιαστεί.
Ο ΠΑΟΚ έδωσε 2 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει και πρόσφερε τριετές συμβόλαιο με απολαβές που φτάνουν τα 9 εκατ. ευρώ στον Όσμαν.
Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατά την άφιξή του τον περίμεναν εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι τον αποθέωσαν. Την Δευτέρα στις 18:30 στο PAOK Sports Arena είναι προγραμματισμένη η παρουσίασή του.
Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας θα παίζει τα επόμενα τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ και έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να γνωρίσει τους ανθρώπους της νέας του ομάδας και να παρουσιαστεί.
🔥⚫ 𝝜 𝝖𝝫𝝞𝝣𝝜 𝝩𝝤𝝪 𝝤𝝨𝝡𝝖𝝢— SPORT24 (@sport24) July 19, 2026
🦅 Ο Τζέντι Όσμαν έφτασε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για τον ΠΑΟΚ και δέχθηκε θερμή υποδοχή από τους "ασπρόμαυρους" φίλους.
📽️ Θωμάς Μίχος pic.twitter.com/ZOhUSGC4XI
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⚫🦅 ❞𝝖𝝨𝝥𝝦𝝤𝝡𝝖𝝪𝝦𝝜❞ 𝝖𝝫𝝞𝝣𝝜— SPORT24 (@sport24) July 19, 2026
👉 Φίλοι του ΠΑΟΚ αναμένουν τον Τζέντι Όσμαν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζοντας θερμή υποδοχή για τον νέο τους σταρ!
🎥 Θωμάς Μίχος pic.twitter.com/Hm6zTF7pbL
Ο ΠΑΟΚ έδωσε 2 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει και πρόσφερε τριετές συμβόλαιο με απολαβές που φτάνουν τα 9 εκατ. ευρώ στον Όσμαν.
Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατά την άφιξή του τον περίμεναν εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι τον αποθέωσαν. Την Δευτέρα στις 18:30 στο PAOK Sports Arena είναι προγραμματισμένη η παρουσίασή του.
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