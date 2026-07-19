Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Ολυμπιακός: «Κλείδωσε» η απόφαση του Λαρεντζάκη – Aυτός είναι ο «εκλεκτός» του Μπαρτζώκα για αντί-Πίτερς
Ολυμπιακός: «Κλείδωσε» η απόφαση του Λαρεντζάκη – Aυτός είναι ο «εκλεκτός» του Μπαρτζώκα για αντί-Πίτερς
Ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται παράλληλα σε δύο διαφορετικά μέτωπα
Από τη μία, οι Πειραιώτες διατηρούν στο ρόστερ σημαντικά κομμάτια του κορμού τους και, από την άλλη, αναζητούν τις τελευταίες προσθήκες που θα ολοκληρώσουν το παζλ του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει της προσπάθειας για διατήρηση των εγχώριων τίτλων και επιστροφή στην κορυφή της EuroLeague.
Η απόφαση του Λαρεντζάκη και η συνέχεια στον Ολυμπιακό
Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ήταν το μέλλον του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Ο διεθνής γκαρντ, που φορά τα ερυθρόλευκα από το καλοκαίρι του 2020, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες του ελληνικού κορμού, κερδίζοντας με τη δουλειά του την εμπιστοσύνη του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Η απόφαση του Λαρεντζάκη και η συνέχεια στον Ολυμπιακό
Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ήταν το μέλλον του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Ο διεθνής γκαρντ, που φορά τα ερυθρόλευκα από το καλοκαίρι του 2020, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες του ελληνικού κορμού, κερδίζοντας με τη δουλειά του την εμπιστοσύνη του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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