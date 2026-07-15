Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ο Βαλαντσιούνας γύρισε στην πατρίδα του, η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε τη μεγάλη μεταγραφή
Ο Βαλαντσιούνας γύρισε στην πατρίδα του, η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε τη μεγάλη μεταγραφή
Ο 34χρονος σέντερ, μετά από 14 χρόνια στο NBA, επέστρεψε στην Ευρώπη και θα αγωνίζεται με την πράσινη φανέλα
Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μετά από 14 χρόνια στις ΗΠΑ, επιστρέφει στην Ευρώπη.
Η Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν εκείνη, που τελικά κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του και να κάνει μια από τις μεγαλύτερες φετινές μεταγραφές στη Euroleague.
Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν και επίσημα την επιστροφή του Βαλαντσιούνας.
Ο 34χρονος σέντερ (βλέπει τον κόσμο από τα 2.11μ.) από το 2012 ήταν στο NBA. Φόρεσε τη φανέλα των Τορόντο, Μέμφις, Νέας Ορλεάνης, Ουάσινγκτον, Σακραμέντο και Ντένβερ.
Αξίζει να σημειωθεί πως πριν φύγει για τις ΗΠΑ, ο Βαλαντσιούνας δεν είχε αγωνιστεί στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Έπαιζε με την Πέρλα Βίλνιους και στη συνέχεια με τη Λιέτουβος Ρίτας.
Η Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν εκείνη, που τελικά κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του και να κάνει μια από τις μεγαλύτερες φετινές μεταγραφές στη Euroleague.
Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν και επίσημα την επιστροφή του Βαλαντσιούνας.
Ο 34χρονος σέντερ (βλέπει τον κόσμο από τα 2.11μ.) από το 2012 ήταν στο NBA. Φόρεσε τη φανέλα των Τορόντο, Μέμφις, Νέας Ορλεάνης, Ουάσινγκτον, Σακραμέντο και Ντένβερ.
Αξίζει να σημειωθεί πως πριν φύγει για τις ΗΠΑ, ο Βαλαντσιούνας δεν είχε αγωνιστεί στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Έπαιζε με την Πέρλα Βίλνιους και στη συνέχεια με τη Λιέτουβος Ρίτας.
WARNING: the paint is 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄𝐃 until further notice.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 15, 2026
Jonas Valanciunas is back in his homeland. 🔥⚡ pic.twitter.com/oRSEcIcC6B
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