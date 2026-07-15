Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Άνετη πρόκριση για τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του Athens Open, 2-0 σετ την Νταρτ, δείτε βίντεο
Άνετη πρόκριση για τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του Athens Open, 2-0 σετ την Νταρτ, δείτε βίντεο
Η Ελληνίδα κορυφαία τενίστρια θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης τη νικήτρια του ζευγαριού Μάι Χοντάμα - Αλίσια Παρκς, σε αγώνα που θα γίνει την Παρασκευή
Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη κόντρα στη Χάριετ Νταρτ με 2-0 σετ και 6-1, 6-2 games στο Athens Open 250 WTA και προκρίθηκε στη τελική οκτάδα της διοργάνωσης.
Η Ελληνίδα κορυφαία τενίστρια θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης τη νικήτρια του ζευγαριού Μάι Χοντάμα - Αλίσια Παρκς, σε αγώνα που θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου.
Η Ελληνίδα κορυφαία τενίστρια θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης τη νικήτρια του ζευγαριού Μάι Χοντάμα - Αλίσια Παρκς, σε αγώνα που θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου.
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