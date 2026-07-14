Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema: Χορός εκατομμυρίων για Τζόλη και Καρέτσα, «σειρήνες» από το εξωτερικό και για Τζολάκη
Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema: Χορός εκατομμυρίων για Τζόλη και Καρέτσα, «σειρήνες» από το εξωτερικό και για Τζολάκη
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από τις ΗΠΑ μετέφερε όλες τις εξελίξεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ με τον Μιχάλη Τσόχο σχολίασαν στην εκπομπή Win Win για τις εξελίξεις γύρω από τους Ελληνες ποδοσφαιριστές
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Μιχάλης Τσόχος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Win Win άφησαν για λίγο σε…δεύτερο πλάνο το Παγκόσμιο Κύπελλο και σχολίασαν τις πιθανές εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τρεις παίκτες, διεθνείς με την Εθνική Ελλάδας.
Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Χρήστο Τζόλη που όπως όλα δείχνουν από την νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι κάτοικος Λονδίνου αφού η Άρσεναλ επιθυμεί να τον εντάξει στο δυναμικό της αλλά και ο Έλληνας επιθετικός επιθυμεί να αγωνιστεί στους πρωταθλητές Αγγλίας.
Παράλληλα και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται ότι έφτασε η ώρα να αλλάξει…περιβάλλον με την Ντόρτμουντ να τα έχει βρει σε όλα με τον παίκτη και να απομένει η οριστική συμφωνία με την Γκενκ ώστε ο παίκτης να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Οι δυο παραπάνω μετακινήσεις εφόσον ολοκληρωθούν αναμένεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν το ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συγκεκριμένη συζήτηση ολοκληρώθηκε με την αναφορά στον Κωνσταντή Τζολάκη όπου και για αυτόν υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στο εξωτερικό και δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να φτάσει και κάποια πρόταση στα γραφεία του Ολυμπιακού για τον διεθνή τερματοφύλακα.
Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι στην συνέχεια ανέλυσαν τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γαλλία και την Ισπανία να μπαίνουν πρώτες στην μάχη και το φαβορί να παραμένει και εδώ σαφώς η ομάδα του Ντεσάν με την «Φούρια Ρόχα» όμως να δείχνει ικανή να χαλάσει τα σχέδια των «Τρικολόρ».
Τέλος στο… μικροσκόπιο μπήκε το ζευγάρι της Αργεντινής με την Αγγλία. Συζήτηση έγινε σαφώς για τον… ιστορικό αγώνα των δύο ομάδων στο Μουντιάλ του 1986 ενώ παράλληλα τέθηκαν επί τάπητος τα δεδομένα αυτής της μεγάλης και ταυτόχρονα ιδιαίτερης αναμέτρησης που όλα δείχνουν θα είναι και άκρως αμφίρροπη.
Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Χρήστο Τζόλη που όπως όλα δείχνουν από την νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι κάτοικος Λονδίνου αφού η Άρσεναλ επιθυμεί να τον εντάξει στο δυναμικό της αλλά και ο Έλληνας επιθετικός επιθυμεί να αγωνιστεί στους πρωταθλητές Αγγλίας.
Παράλληλα και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται ότι έφτασε η ώρα να αλλάξει…περιβάλλον με την Ντόρτμουντ να τα έχει βρει σε όλα με τον παίκτη και να απομένει η οριστική συμφωνία με την Γκενκ ώστε ο παίκτης να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Οι δυο παραπάνω μετακινήσεις εφόσον ολοκληρωθούν αναμένεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν το ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συγκεκριμένη συζήτηση ολοκληρώθηκε με την αναφορά στον Κωνσταντή Τζολάκη όπου και για αυτόν υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στο εξωτερικό και δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να φτάσει και κάποια πρόταση στα γραφεία του Ολυμπιακού για τον διεθνή τερματοφύλακα.
Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι στην συνέχεια ανέλυσαν τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γαλλία και την Ισπανία να μπαίνουν πρώτες στην μάχη και το φαβορί να παραμένει και εδώ σαφώς η ομάδα του Ντεσάν με την «Φούρια Ρόχα» όμως να δείχνει ικανή να χαλάσει τα σχέδια των «Τρικολόρ».
Τέλος στο… μικροσκόπιο μπήκε το ζευγάρι της Αργεντινής με την Αγγλία. Συζήτηση έγινε σαφώς για τον… ιστορικό αγώνα των δύο ομάδων στο Μουντιάλ του 1986 ενώ παράλληλα τέθηκαν επί τάπητος τα δεδομένα αυτής της μεγάλης και ταυτόχρονα ιδιαίτερης αναμέτρησης που όλα δείχνουν θα είναι και άκρως αμφίρροπη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα