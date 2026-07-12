Ρότσα στο Protothema Sports: Γίνονται πολλά διαιτητικά λάθη και με το VAR, η φετινή Αγγλία είναι η καλύτερη που θυμάμαι

«Πρέπει να γυρίσει στις καλές εμφανίσεις ο Ντε Πολ»

Ο Ρότσα αναφέρθηκε και σε πρόσωπα-κλειδιά της Αργεντινής ενόψει του μεγάλου αγώνα. «Πρέπει να γυρίσεις στις καλές εμφανίσεις ο Ντε Πολ», είπε χαρακτηριστικά, ενώ στάθηκε και στη φυσική κατάσταση του Λιονέλ Μέσι.«Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Μέσι έχει παίξει τόσα πολλά λεπτά σε αυτή την ηλικία και δεν έχει βγάλει μυικό τραυματισμό».Για την αναμέτρηση με την Αγγλία, ο παλαίμαχος άσος υπογράμμισε ότι τα κίνητρα θα ξεπερνούν τα στενά ποδοσφαιρικά όρια. «Είναι παιχνίδι υψηλού κινδύνου γιατί υπάρχει μεγάλο μίσος ανάμεσα στις δύο χώρες. Το κίνητρο που θα έχουν οι παίκτες της Αργεντινής θα είναι πέρα από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε για ένα «πόλεμο».Κλείνοντας, έπλεξε το εγκώμιο της αντιπάλου της Αργεντινής, λέγοντας ότι «Η ομάδα της Αγγλίας φέτος είναι η καλύτερη Αγγλία που θυμάμαι».