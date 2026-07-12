Ρότσα στο Protothema Sports: Γίνονται πολλά διαιτητικά λάθη και με το VAR, η φετινή Αγγλία είναι η καλύτερη που θυμάμαι
Ρότσα στο Protothema Sports: Γίνονται πολλά διαιτητικά λάθη και με το VAR, η φετινή Αγγλία είναι η καλύτερη που θυμάμαι
Ο παλαίμαχος άσος και προπονητής υποστήριξε ότι η Αργεντινή δεν έχει πιάσει ακόμη υψηλά στάνταρ απόδοσης στη διοργάνωση
Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία σχολίασε ο Χουάν Ραμόν Ρότσα στην εκπομπή Protothema Sports, κάνοντας λόγο για μια αναμέτρηση υψηλού κινδύνου λόγω της ιστορικής αντιπαλότητας των δύο χωρών, ενώ παράλληλα στάθηκε στην εικόνα της Αργεντινής στο τουρνουά και στη λειτουργία του VAR.
Ο παλαίμαχος άσος και προπονητής υποστήριξε ότι η Αργεντινή δεν έχει πιάσει ακόμη υψηλά στάνταρ απόδοσης στη διοργάνωση, ενώ χαρακτήρισε τη φετινή εθνική Αγγλίας ως την καλύτερη στην ιστορία της.
«Η Αργεντινή δεν κάνει καλό Παγκόσμιο Κύπελλο, αν ανεβάσει το επίπεδο με την Αγγλία θα γίνει καλό παιχνίδι», ανέφερε αρχικά.
Παράλληλα, στάθηκε στη δύσκολη πρόκριση απέναντι στην Ελβετία, τονίζοντας ότι οι λεπτομέρειες θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης.
«Η Ελβετία σε ένα σημείο ήταν ανώτερη από την Αργεντινή, εάν δεχόταν τη δεύτερη κίτρινη ο Παρέδες θα άλλαζε το παιχνίδι».
«Εγώ είμαι εναντίον του VAR μέχρι ένα σημείο, νομίζω ότι χάνεται λίγο η ομορφιά του ποδοσφαίρου, τα ανθρώπινα λάθη που πρέπει να γίνονται».
Αναφέρθηκε επίσης σε δύο φάσεις που προκάλεσαν συζητήσεις στο τουρνουά και σχετίζονται με τον αισθητήρα που βρίσκεται μέσα στην μπάλα.
Όπως σημείωσε, στον προημιτελικό της Αγγλίας, λίγο πριν από το γκολ του Τζουντ Μπέλινγκχαμ, η μπάλα φάνηκε να αγγίζει τη spidercam χωρίς όμως να καταγραφεί επαφή από τον αισθητήρα, ενώ σε προηγούμενο παιχνίδι της Κροατίας ο ίδιος μηχανισμός κατέγραψε επαφή όταν η μπάλα ακούμπησε στα μαλλιά ποδοσφαιριστή.
Παράλληλα σχολίασε ότι «υπήρχαν πολλά διαιτητικά λάθη και με το VAR στο παιχνίδι», ενώ πρόσθεσε πως «αυτό που με ενοχλεί είναι που χάνουμε πολλή χρόνο στο κόρνερ και μετά γίνεται ένα μικρό σπρωξιματάκι και τέλος».
Ο παλαίμαχος άσος και προπονητής υποστήριξε ότι η Αργεντινή δεν έχει πιάσει ακόμη υψηλά στάνταρ απόδοσης στη διοργάνωση, ενώ χαρακτήρισε τη φετινή εθνική Αγγλίας ως την καλύτερη στην ιστορία της.
«Η Αργεντινή δεν κάνει καλό Παγκόσμιο Κύπελλο, αν ανεβάσει το επίπεδο με την Αγγλία θα γίνει καλό παιχνίδι», ανέφερε αρχικά.
Παράλληλα, στάθηκε στη δύσκολη πρόκριση απέναντι στην Ελβετία, τονίζοντας ότι οι λεπτομέρειες θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης.
«Η Ελβετία σε ένα σημείο ήταν ανώτερη από την Αργεντινή, εάν δεχόταν τη δεύτερη κίτρινη ο Παρέδες θα άλλαζε το παιχνίδι».
Οι ενστάσεις για το VAR και τον αισθητήρα της μπάλαςΟ Ρότσα εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τη χρήση του VAR, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αλλοιώνεται η φύση του ποδοσφαίρου.
«Εγώ είμαι εναντίον του VAR μέχρι ένα σημείο, νομίζω ότι χάνεται λίγο η ομορφιά του ποδοσφαίρου, τα ανθρώπινα λάθη που πρέπει να γίνονται».
Αναφέρθηκε επίσης σε δύο φάσεις που προκάλεσαν συζητήσεις στο τουρνουά και σχετίζονται με τον αισθητήρα που βρίσκεται μέσα στην μπάλα.
Όπως σημείωσε, στον προημιτελικό της Αγγλίας, λίγο πριν από το γκολ του Τζουντ Μπέλινγκχαμ, η μπάλα φάνηκε να αγγίζει τη spidercam χωρίς όμως να καταγραφεί επαφή από τον αισθητήρα, ενώ σε προηγούμενο παιχνίδι της Κροατίας ο ίδιος μηχανισμός κατέγραψε επαφή όταν η μπάλα ακούμπησε στα μαλλιά ποδοσφαιριστή.
Παράλληλα σχολίασε ότι «υπήρχαν πολλά διαιτητικά λάθη και με το VAR στο παιχνίδι», ενώ πρόσθεσε πως «αυτό που με ενοχλεί είναι που χάνουμε πολλή χρόνο στο κόρνερ και μετά γίνεται ένα μικρό σπρωξιματάκι και τέλος».
«Πρέπει να γυρίσει στις καλές εμφανίσεις ο Ντε Πολ»Ο Ρότσα αναφέρθηκε και σε πρόσωπα-κλειδιά της Αργεντινής ενόψει του μεγάλου αγώνα. «Πρέπει να γυρίσεις στις καλές εμφανίσεις ο Ντε Πολ», είπε χαρακτηριστικά, ενώ στάθηκε και στη φυσική κατάσταση του Λιονέλ Μέσι.
«Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Μέσι έχει παίξει τόσα πολλά λεπτά σε αυτή την ηλικία και δεν έχει βγάλει μυικό τραυματισμό».
Για την αναμέτρηση με την Αγγλία, ο παλαίμαχος άσος υπογράμμισε ότι τα κίνητρα θα ξεπερνούν τα στενά ποδοσφαιρικά όρια. «Είναι παιχνίδι υψηλού κινδύνου γιατί υπάρχει μεγάλο μίσος ανάμεσα στις δύο χώρες. Το κίνητρο που θα έχουν οι παίκτες της Αργεντινής θα είναι πέρα από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε για ένα «πόλεμο».
Κλείνοντας, έπλεξε το εγκώμιο της αντιπάλου της Αργεντινής, λέγοντας ότι «Η ομάδα της Αγγλίας φέτος είναι η καλύτερη Αγγλία που θυμάμαι».
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