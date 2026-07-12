«Πανζουρλισμός» στον Λαγανά της Ζακύνθου μετά την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας, βίντεο
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Αγγλία Νορβηγία Μουντιάλ 2026 Ζάκυνθος Λαγανάς Οπαδοί

«Πανζουρλισμός» στον Λαγανά της Ζακύνθου μετά την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας, βίντεο

Εκατοντάδες Άγγλοι τουρίστες, πολλοί με φανέλες της εθνικής τους ομάδας, κατέκλυσαν κεντρικό δρόμο που βρισκονται τα μπαρ της περιοχής και πανηγύρισαν με την καρδιά τους τον θρίαμβο της ομάδας του Τούχελ

«Πανζουρλισμός» στον Λαγανά της Ζακύνθου μετά την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας, βίντεο
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Έντονα πανηγυρίστηκε η μεγάλη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας με 2-1, που σήμανε την πρόκριση των Τριών Λονταριών στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Ο θρίαμβος επί των Σκανδιναβών γιορτάστηκε όπου υπάρχουν Άγγλοι φίλαθλοι και εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση η Ζάκυνθος και η περιοχή του Λαγανά.

Εκατοντάδες Άγγλοι τουρίστες, πολλοί με φανέλες της εθνικής τους ομάδας, αλλά και... ημίγυμνοι, κατέκλυσαν κεντρικό δρόμο που βρισκονται τα μπαρ της περιοχής και πανηγύρισαν με την καρδιά τους τον θρίαμβο της ομάδας του Τούχελ. Ο δρόμος είναι απροσπέλαστος, ενώ στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από ταράτσα νυχτερινού μαγαζιού, οπαδοί τραγουδάνε το... γνωστό βρετανικό σύνθημα για το Παγκόσμιο Κύπελλο «it's coming home».

Δείτε το βίντεο

@zantegeezer IT’S COMING HOME 🦁🦁🦁 #zante #worldcup #england #football ♬ original sound - Zante Geezer
Υπενθυμίζεται ότι η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή με... έπαθλο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της 19 Ιουλίου.
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