«Πανζουρλισμός» στον Λαγανά της Ζακύνθου μετά την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας, βίντεο

Εκατοντάδες Άγγλοι τουρίστες, πολλοί με φανέλες της εθνικής τους ομάδας, κατέκλυσαν κεντρικό δρόμο που βρισκονται τα μπαρ της περιοχής και πανηγύρισαν με την καρδιά τους τον θρίαμβο της ομάδας του Τούχελ