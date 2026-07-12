ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ 2-1: Ορεξάτη η «Ένωση», θα μπορούσε κι άλλα γκολ στο φιλικό που δεν έλειψε η ένταση, δείτε βίντεο

Βάργκα και Ζούμπκοφ άνοιξαν λογαριασμό με τα γκολ τους, δοκάρι ο Καλοσκάμης





Παρότι ήταν το















Μπορεί να ήταν το πρώτο φιλικό για την ΑΕΚ στην προετοιμασία της και να αποτελούσε ουσιαστικά ένα ξεμούδιασμα για να αρχίσουν να... λύνονται τα πόδια των κιτρινόμαυρων, ωστόσο οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έπιασαν ικανοποιητικό ρυθμό. Έβαζαν την μπάλα κάτω χτίζοντας με στρωτό ποδόσφαιρο και βγάζοντας όμορφες συνεργασίες, κάτι που έφερε αρκετές καλές φάσεις και δύο γκολ στο πρώτο μέρος, ενώ όταν δεν είχαν την μπάλα στα πόδια τους πίεζαν ψηλά την άμυνα της Ντε Γκράαφσαπ.



Ήδη μέσα στο πρώτο εικοσάλεπτο η ΑΕΚ δημιούργησε τρεις καλές στιγμές με τον Κοϊτά στο 7' να βλέπει την κεφαλιά του να σταματάει πάνω στον Πάμπαϊ, τον Γκεοργκίεφ στο 12' με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο και τον Γκατσίνοβιτς στο 17' με πλασέ από πλεονεκτική θέση να μην βρίσκει στόχο.



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Η ΑΕΚ έβγαζε αρκετές καλές επιθετικές ενέργειες και στο 38' κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με το «όπλο» των στατικών φάσεων. Ο Μάνταλος έφερε γλυκά την μπάλα με φάουλ μέσα στην περιοχή και ο Βάργκα με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-0. Η Ένωση δεν απειλούνταν πέρα από μια λάθος πάσα του Μπρινιόλι που δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί η Ντε Γκράαφσαπ και ένα σουτ του Ντε Γιόνγκ στο 43' που έβγαλε στη γωνία του ο Ιταλός γκολκίπερ.



Μάλιστα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η ΑΕΚ έφτασε και σε ένα δεύτερο τέρμα, χτυπώντας εξαιρετικά σε αντεπίθεση. Ο Γκατσίνοβιτς έδωσε στον Ζούμπκοφ, εκείνος τροφοδότησε τον Κοϊτά, ο τελευταίος έστρωσε ξανά για τον Ζουμπκόφ και ο Ουκρανός εξτρέμ με πλασέ έκανε το 2-0 σκοράροντας στο ανεπίσημο ντεμπούτο του.



Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε όλη την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Παρότι τα πρόσωπα άλλαξαν καθολικά, η ΑΕΚ συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες με ποδόσφαιρο συνεργασιών.



Πρώτο φιλικό ξεμούδιασμα για την ΑΕΚ στην Ολλανδία με τους κιτρινόμαυρους να επικρατούν με 2-1 της Ντε Γκράαφσαπ στο Βεχλ με τα τέρματα των Βάργκα και Ζούμπκοφ από το πρώτο μέρος.Παρότι ήταν το πρώτο φιλικό τεστ για την Ένωση, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς παρήγαγαν όμορφο συνδυαστικό ποδόσφαιρο στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο ο Σέρβος τεχνικός άλλαξε όλη την ενδεκάδα του δοκιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο αρκετούς παίκτες του.Η ολλανδική ομάδα, που έκανε πολύ σκληρά μαρκαρίσματα με την ένταση να ανεβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις και τα νεύρα να κάνουν την εμφάνισή τους, μείωσε μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο εκμεταλλευόμενη μια εκτέλεση κόρνερ. Επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ την Τετάρτη (15/7, 20:00) με αντίπαλο τη Φίτεσε.Οι Κάιρινεν και Ζούμπκοφ πραγματοποίησαν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους για τους κιτρινόμαυρους. Ο Ζίνι θα ξεκινούσε στην ενδεκάδα, αλλά ένιωσε ένα σφίξιμο την τελευταία στιγμή και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί, ενώ πριν το ματς είχε αποφασιστεί να μην αγωνιστεί και ο Γιόβιτς επίσης για λόγους προφύλαξης.Μπορεί να ήταν το πρώτο φιλικό για την ΑΕΚ στην προετοιμασία της και να αποτελούσε ουσιαστικά ένα ξεμούδιασμα για να αρχίσουν να... λύνονται τα πόδια των κιτρινόμαυρων, ωστόσο οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έπιασαν ικανοποιητικό ρυθμό. Έβαζαν την μπάλα κάτω χτίζοντας με στρωτό ποδόσφαιρο και βγάζοντας όμορφες συνεργασίες, κάτι που έφερε αρκετές καλές φάσεις και δύο γκολ στο πρώτο μέρος, ενώ όταν δεν είχαν την μπάλα στα πόδια τους πίεζαν ψηλά την άμυνα της Ντε Γκράαφσαπ.Ήδη μέσα στο πρώτο εικοσάλεπτο η ΑΕΚ δημιούργησε τρεις καλές στιγμές με τον Κοϊτά στο 7' να βλέπει την κεφαλιά του να σταματάει πάνω στον Πάμπαϊ, τον Γκεοργκίεφ στο 12' με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο και τον Γκατσίνοβιτς στο 17' με πλασέ από πλεονεκτική θέση να μην βρίσκει στόχο.Η Ένωση θα μπορούσε να είχε κερδίσει πέναλτι σε καθαρή ανατροπή του Ρότα στο 29' σε ένα ματς που παρότι φιλικό είχε... ξύλο από τους παίκτες της Ντε Γκράαφσαπ στα μαρκαρίσματα, με νεύρα και από τις δύο πλευρές και αρκετές κίτρινες.Η ΑΕΚ έβγαζε αρκετές καλές επιθετικές ενέργειες και στο 38' κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με το «όπλο» των στατικών φάσεων. Ο Μάνταλος έφερε γλυκά την μπάλα με φάουλ μέσα στην περιοχή και ο Βάργκα με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-0. Η Ένωση δεν απειλούνταν πέρα από μια λάθος πάσα του Μπρινιόλι που δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί η Ντε Γκράαφσαπ και ένα σουτ του Ντε Γιόνγκ στο 43' που έβγαλε στη γωνία του ο Ιταλός γκολκίπερ.Μάλιστα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η ΑΕΚ έφτασε και σε ένα δεύτερο τέρμα, χτυπώντας εξαιρετικά σε αντεπίθεση. Ο Γκατσίνοβιτς έδωσε στον Ζούμπκοφ, εκείνος τροφοδότησε τον Κοϊτά, ο τελευταίος έστρωσε ξανά για τον Ζουμπκόφ και ο Ουκρανός εξτρέμ με πλασέ έκανε το 2-0 σκοράροντας στο ανεπίσημο ντεμπούτο του.Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε όλη την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Παρότι τα πρόσωπα άλλαξαν καθολικά, η ΑΕΚ συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες με ποδόσφαιρο συνεργασιών.

Στο 51' ο Σαχαμπό είδε τον Γιόνκερς να αποκρούει το σουτ του στην κλειστή γωνία, στο 54' μετά από γύρισμα του Ελίασον ο Καλοσκάμης σημάδεψε το δοκάρι και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Καλοσκάμης έστρωσε στον Ελίασον, αλλά ο Σουηδός εξτρέμ πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο.



Στη συνέχεια ο ρυθμός της ΑΕΚ έπεσε, με την Ντε Γκράαφσαπ ωστόσο να μην δημιουργεί κάποιον κίνδυνο για την εστία του Μπαλαμώτη και την Ένωση να βρίσκει μεγάλη στιγμή μετά από αρκετή ώρα και συγκεκριμένα στο 79' πάλι με ωραία συνεργασία. Ο Μαρίν έδωσε στον Καλοσκάμη, αυτός έστρωσε στον Κουτέσα, αλλά ο τελευταίος από πλεονεκτική θέση πλάσαρε αόυτ.





Η Ντε Γκράαφσαπ από εκτέλεση κόρνερ στο 80' μείωσε στο τελικό 2-1 με κεφαλιά του Μαμπό που είχε περάσει ως αλλαγή, σε μια φάση που και η έξοδος του Μπαλαμώτη ήταν άστοχη και η άμυνα της Ένωσης αδράνησε συνολικά.



Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ελίασον με δυνατό σουτ ανάγκασε τον Γιόνκερς να αποκρούσει, ενώ η ΑΕΚ έκλεισε το φιλικό με ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία, με τον Ρέλβας από κοντά να μην βρίσκει δίχτυα στο 90'. Πάντως η ολλανδική ομάδα θα μπορούσε να είχε φτάσει στο 91' στην ισοφάριση, αλλά το σουτ του Έρογλου που είχε μπει ως αλλαγή πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.



ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα.



Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος: Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Ψυρόπουλος, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Σαχαμπό, Καλοσκάμης.



Η αρχική ενδεκάδα της Ντε Γκράαφσαπ (Τόμας Ντουίβενβορντεν): Γιόνκερς, Πάμπαϊ, Μπέσελινκ, Βάρμερνταμ, Μπολκ, Κανιντά, Σίμονς, Ντε Γιονγκ, Μέερσταντ, Αχμέτι-Γκράινκα, Έϊxκεν.



πηγή: gazzetta.gr