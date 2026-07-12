Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στον Φουρνιέ: Μάθε πρώτα την ιστορία και μετά να μιλήσεις
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στον Φουρνιέ: Μάθε πρώτα την ιστορία και μετά να μιλήσεις
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε τα όσα είπε ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με stories στο instagram, απάντησε τον Εβάν Φουρνιέ.
Ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε σε όλα όσα είχε σχολιάσει για εκείνον ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού: «Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την αντιπαλότητα και για τον Δημήτρη Γιαννάκοπουλο.
“Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι εκπληκτικό ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ, υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί ήταν απίστευτοι και αποδείχθηκαν μία νομική μάχη”.
Δεν σου έχουν πει ρε συ ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα; Μάθε πρώτα. “Πίεση στους διαιτητές και τα σπίτια βανδαλίζονται”. Καλά, ψάξε λίγο να βρεις.
Διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. “Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απόλυτο χάος”. Πώς να μην έχει μετατραπεί, όταν υπάρχουν παίκτες και παίζουν την π... και χ... τους φιλάθλους, πώς να μην υπάρχει χάος; “Δεν ξέρω πως άρχισε”.
Πώς άρχισε; Πήγαινε πίσω να μάθεις πως άρχισε, ¨Μισούν ο ένας τον άλλον” Εγώ τους μισώ ρε; Εγώ γελάω, δεν μισώ κανέναν”.
“Υπάρχει μία ιστορία που δεν γνωρίζω”. Ε μάθε την πρώτα την ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις ρε φίλε.
Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προσκλήσεις, προσβολές και αυτή είναι η ουσία. Τί να πω ρε π... μου; Δεν ξέρω».
Ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε σε όλα όσα είχε σχολιάσει για εκείνον ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού: «Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την αντιπαλότητα και για τον Δημήτρη Γιαννάκοπουλο.
“Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι εκπληκτικό ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ, υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί ήταν απίστευτοι και αποδείχθηκαν μία νομική μάχη”.
Δεν σου έχουν πει ρε συ ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα; Μάθε πρώτα. “Πίεση στους διαιτητές και τα σπίτια βανδαλίζονται”. Καλά, ψάξε λίγο να βρεις.
Διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. “Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απόλυτο χάος”. Πώς να μην έχει μετατραπεί, όταν υπάρχουν παίκτες και παίζουν την π... και χ... τους φιλάθλους, πώς να μην υπάρχει χάος; “Δεν ξέρω πως άρχισε”.
Πώς άρχισε; Πήγαινε πίσω να μάθεις πως άρχισε, ¨Μισούν ο ένας τον άλλον” Εγώ τους μισώ ρε; Εγώ γελάω, δεν μισώ κανέναν”.
“Υπάρχει μία ιστορία που δεν γνωρίζω”. Ε μάθε την πρώτα την ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις ρε φίλε.
Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προσκλήσεις, προσβολές και αυτή είναι η ουσία. Τί να πω ρε π... μου; Δεν ξέρω».
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