Λίσι: Ο ΠΑΟΚ είχε έναν προπονητή-θρύλο, θα δώσω όλο τον χρόνο μου και όλη μου τη ζωή στην ομάδα
Λίσι: Ο ΠΑΟΚ είχε έναν προπονητή-θρύλο, θα δώσω όλο τον χρόνο μου και όλη μου τη ζωή στην ομάδα
Ο Αλέσιο Λίσι παραχώρησε συνέντευξη στο επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ και μίλησε μεταξύ άλλων για το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία, αλλά και για τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στρέφοντας πλέον το βλέμμα του στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Αλέσιο Λίσι έκανε έναν πρώτο απολογισμό των όσων δούλεψε με τους παίκτες του στην Ολλανδία, μίλησε για το αν και σε ποιον βαθμό εκείνοι αφομοιώνουν τις δικές του οδηγίες, ενώ αναφέρθηκε και στην επιρροή που είχε ασκήσει στην ομάδα ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Επιπλέον, μέσω του επίσημου καναλιού των «ασπρόμαυρων» στο Youtube, ο Ιταλός κόουτς υπογράμμισε όλα όσα θέλει ακόμα να βελτιώσει το σύνολό του πριν τις επίσημες υποχρεώσεις τους.
Για τα σημεία που εστίασε: «Εστιάσαμε στο να τους δείξουμε μια ιδέα για το πώς θέλουμε να δουλεύουμε, πραγματικά σκληρά, με μεγάλο ρυθμό σε όλες τις προπονήσεις. Και σε κάποιες έννοιες που χρειαζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε γρήγορα, επειδή είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε σε αυτούς τους αγώνες».
Για τον βαθμό ανταπόκρισης των παικτών: «Αρχίζουν να το κάνουν και είμαι χαρούμενος για αυτή τη διάθεση, επειδή αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Βλέπω ότι πιστεύουν σε αυτό που δουλεύουμε και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Τώρα, το πόσο, είναι αδύνατο να το πω. Προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και σε κάποιες στιγμές των αγώνων έχουμε δει ωραία πράγματα».
Για το τι του άρεσε περισσότερο και τι χρήζει βελτίωσης: «Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας. Είναι φυσιολογικό ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ, επειδή κάνουμε πολλά λάθη, αλλά πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία. Το πιο σημαντικό πράγμα, όπως είπα και πριν, είναι ότι οι παίκτες προσπαθούν να κάνουν όλα όσα τους ζητάμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούν. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για αυτό και νιώθω πολύ τυχερός».
Για το πότε θα δούμε τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι στο 100%: «Πιθανότατα ποτέ, επειδή αυτό είναι πραγματικά δύσκολο να το φτάσεις. Αν το φτάσουμε, ίσως να γίνουμε μια τέλεια ομάδα για μένα. Το να είσαι τέλειος είναι σχεδόν αδύνατο, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε πολύ κοντά σε αυτόν τον στόχο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν καλές στιγμές, αλλά οι στιγμές δεν είναι μια σταθερή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία με σκαμπανεβάσματα, με υψηλές και χαμηλές στιγμές. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δίνουμε την καλύτερη εκδοχή μας για όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και σε κάθε αγώνα».
Πηγή: gazzetta.gr
Ο Αλέσιο Λίσι έκανε έναν πρώτο απολογισμό των όσων δούλεψε με τους παίκτες του στην Ολλανδία, μίλησε για το αν και σε ποιον βαθμό εκείνοι αφομοιώνουν τις δικές του οδηγίες, ενώ αναφέρθηκε και στην επιρροή που είχε ασκήσει στην ομάδα ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Επιπλέον, μέσω του επίσημου καναλιού των «ασπρόμαυρων» στο Youtube, ο Ιταλός κόουτς υπογράμμισε όλα όσα θέλει ακόμα να βελτιώσει το σύνολό του πριν τις επίσημες υποχρεώσεις τους.
Αναλυτικά όσα είπε ο Λίσι στη συνέντευξή του«Είμαι χαρούμενος με τη δουλεία που έγινε μέχρι σήμερα, καθώς η προσπάθεια όλων των παικτών ήταν απίστευτη, έχουν δουλέψει πολύ σκληρά. Οπότε είμαι χαρούμενος κι έχω πολύ καλό συναίσθημα για αυτό το ξεκίνημα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».
Για τα σημεία που εστίασε: «Εστιάσαμε στο να τους δείξουμε μια ιδέα για το πώς θέλουμε να δουλεύουμε, πραγματικά σκληρά, με μεγάλο ρυθμό σε όλες τις προπονήσεις. Και σε κάποιες έννοιες που χρειαζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε γρήγορα, επειδή είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε σε αυτούς τους αγώνες».
Για τον βαθμό ανταπόκρισης των παικτών: «Αρχίζουν να το κάνουν και είμαι χαρούμενος για αυτή τη διάθεση, επειδή αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Βλέπω ότι πιστεύουν σε αυτό που δουλεύουμε και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Τώρα, το πόσο, είναι αδύνατο να το πω. Προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και σε κάποιες στιγμές των αγώνων έχουμε δει ωραία πράγματα».
Για το τι του άρεσε περισσότερο και τι χρήζει βελτίωσης: «Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας. Είναι φυσιολογικό ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ, επειδή κάνουμε πολλά λάθη, αλλά πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία. Το πιο σημαντικό πράγμα, όπως είπα και πριν, είναι ότι οι παίκτες προσπαθούν να κάνουν όλα όσα τους ζητάμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούν. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για αυτό και νιώθω πολύ τυχερός».
Για το πότε θα δούμε τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι στο 100%: «Πιθανότατα ποτέ, επειδή αυτό είναι πραγματικά δύσκολο να το φτάσεις. Αν το φτάσουμε, ίσως να γίνουμε μια τέλεια ομάδα για μένα. Το να είσαι τέλειος είναι σχεδόν αδύνατο, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε πολύ κοντά σε αυτόν τον στόχο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν καλές στιγμές, αλλά οι στιγμές δεν είναι μια σταθερή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία με σκαμπανεβάσματα, με υψηλές και χαμηλές στιγμές. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δίνουμε την καλύτερη εκδοχή μας για όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και σε κάθε αγώνα».
Πηγή: gazzetta.gr
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