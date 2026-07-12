Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή, βίντεο και φωτογραφίες
Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή, βίντεο και φωτογραφίες
Κατέρρευσε μέρος της στέγης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου - Οι φλόγες έκαιγαν πλέον μέσα στον χώρο, χωρίς κίνδυνο επέκτασης - Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμεναν στο σημείο, νωρίτερα εστάλη 112 για τους καπνούς
Συναγερμός σήμανε την Κυριακή το απόγευμα στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάτμιντον, στο Πάρκο Γουδή με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής λόγω των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική στις 01:00 της Δευτέρας, η φωτιά είναι πλέον υπό έλεγχο.
Από ώρα οι δυνάμεις επιχειρούσαν εντός του κτιρίου για την κατάσβεση μικρών εστιών και την διαβροχή του, ενώ προγραμματιζόταν και έλεγχος από τους πυροσβέστες, καθώς από τη φωτιά έχει καταρρεύσει μέρος της στέγης του κτιρίου.
Σύμφωνα με ενημέρωση, νωρίτερα, από την Πολιτική Προστασία, η φωτιά λίγο μετά τις 9 το βράδυ είχε περιοριστεί εντός του κτιρίου του θεάτρου Μπάτμιντον, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 σε χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Συγκεκριμένα, επιχειρούσαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.
Λόγω της πυρκαγιάς και της κατεύθυνσης των καπνών, η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112 στις 20:20, καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
Από τη φωτιά δεν υπήρξαν αναφορές για άτομα που να έχουν εγκλωβιστεί ή να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, με το ΕΚΑΒ να έχει διαθέσει δύο οχήματα στο σημείο για την παροχή άμεσης συνδρομής, εφόσον χρειαζόταν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική στις 01:00 της Δευτέρας, η φωτιά είναι πλέον υπό έλεγχο.
Από ώρα οι δυνάμεις επιχειρούσαν εντός του κτιρίου για την κατάσβεση μικρών εστιών και την διαβροχή του, ενώ προγραμματιζόταν και έλεγχος από τους πυροσβέστες, καθώς από τη φωτιά έχει καταρρεύσει μέρος της στέγης του κτιρίου.
Σύμφωνα με ενημέρωση, νωρίτερα, από την Πολιτική Προστασία, η φωτιά λίγο μετά τις 9 το βράδυ είχε περιοριστεί εντός του κτιρίου του θεάτρου Μπάτμιντον, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 σε χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Συγκεκριμένα, επιχειρούσαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.
Λόγω της πυρκαγιάς και της κατεύθυνσης των καπνών, η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112 στις 20:20, καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
Από τη φωτιά δεν υπήρξαν αναφορές για άτομα που να έχουν εγκλωβιστεί ή να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, με το ΕΚΑΒ να έχει διαθέσει δύο οχήματα στο σημείο για την παροχή άμεσης συνδρομής, εφόσον χρειαζόταν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Το κτίριο φλεγόταν στους πάνω ορόφους, είδα πυκνούς, μαύρους καπνούς» λέει αυτόπτης μάρτυρας
Ανάστατοι ήταν οι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς.
Μιλώντας στο Orange Press Agency, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης της φωτιάς, σημειώνοντας ότι καθώς περπατούσε, είδε ξαφνικά «πολύ μαύρους πυκνούς καπνούς», χωρίς αρχικά να ξέρει από πού προέρχονται.
Όπως εξήγησε, «δεν ακούστηκε έκρηξη, δεν ακούστηκε τίποτα» και προσπαθούσε να εντοπίσει την εστία, μέχρι που κατάλαβε ότι πρόκειται για το Badminton. Φτάνοντας στο σημείο, είδε το κτίριο «να φλέγεται στους επάνω ορόφους», ενώ η φωτιά έκαιγε για αρκετή ώρα με μεγάλη ένταση.
Ο ίδιος κάτοικος, που περπατά καθημερινά στο Μητροπολιτικό Πάρκο, σημείωσε ότι ο χώρος «είχε εγκαταλειφθεί για πολλά χρόνια, ήταν σκουπιδότοπος», μέχρι που «το πήρε ιδιώτης, το έφτιαξε κούκλα» και το λειτούργησε για τρία-τέσσερα χρόνια.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή του Γουδή μετά την πυρκαγιά, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ασφαλή περίμετρο γύρω από το κτιριακό συγκρότημα, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο.
Παράλληλα, πραγματοποιούνταν διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης.
Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε:
Στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην οδό Βαρύτη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελλοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μπάτμιντον.
Στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Tο μήνυμα του 112:
«Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
Ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων
Τρεις υδροφόρες από τις Διευθύνσεις Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων επιχειρούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο σημείο βρίσκεται η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, η οποία συνδράμει στη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαθέτει κάθε αναγκαίο μέσο για την υποστήριξη της επιχείρησης.
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