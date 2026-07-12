Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή, βίντεο και φωτογραφίες

Ανάστατοι ήταν οι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς.Μιλώντας στο Orange Press Agency, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης της φωτιάς, σημειώνοντας ότι καθώς περπατούσε, είδε ξαφνικά «πολύ μαύρους πυκνούς καπνούς», χωρίς αρχικά να ξέρει από πού προέρχονται.Όπως εξήγησε, «δεν ακούστηκε έκρηξη, δεν ακούστηκε τίποτα» και προσπαθούσε να εντοπίσει την εστία, μέχρι που κατάλαβε ότι πρόκειται για το Badminton. Φτάνοντας στο σημείο, είδε το κτίριο «να φλέγεται στους επάνω ορόφους», ενώ η φωτιά έκαιγε για αρκετή ώρα με μεγάλη ένταση.​Ο ίδιος κάτοικος, που περπατά καθημερινά στο Μητροπολιτικό Πάρκο, σημείωσε ότι ο χώρος «είχε εγκαταλειφθεί για πολλά χρόνια, ήταν σκουπιδότοπος», μέχρι που «το πήρε ιδιώτης, το έφτιαξε κούκλα» και το λειτούργησε για τρία-τέσσερα χρόνια.



Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή του Γουδή μετά την πυρκαγιά, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσειγύρω από το κτιριακό συγκρότημα, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο.Παράλληλα, πραγματοποιούνταν διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης.Στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.Στην οδό Βαρύτη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελλοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μπάτμιντον.Στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.«Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».Τρεις υδροφόρες από τις Διευθύνσεις Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων επιχειρούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο σημείο βρίσκεται η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, η οποία συνδράμει στη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαθέτει κάθε αναγκαίο μέσο για την υποστήριξη της επιχείρησης.