Βίντεο: Ο Τζέιντεν Άνταμς της Νότιας Αφρικής μόνος στα αποδυτήρια, ενώ οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν - Λίγες μέρες μετά, λέγεται ότι αυτοκτόνησε λόγω κατάθλιψης

Αν και τα αίτια θανάτου του δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τον 25χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή να έχει αυτοκτονήσει λόγω κατάθλιψης





Λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση, κυκλοφόρησε ένα βίντεο από τα αποδυτήρια της εθνικής Νότιας Αφρικής, αμέσως μετά τη νίκη με 1-0 επί της Νότιας Κορέας, αποτέλεσμα που χάρισε στην ομάδα την πρόκριση στους «32» του







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At the 18-second mark, you'd see him sitting all alone completely detached from the team celebration in the locker room 🥲💔



Rip Jayden Adams pic.twitter.com/O3ho37wEpx — Chief Owokigbe90's (@ChiefPappy007) July 11, 2026 Ο μέσος είχε περάσει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης για να βοηθήσει την ομάδα του να διατηρήσει το προβάδισμα. Αν και δεν είναι γνωστό το πλήρες πλαίσιο της στιγμής που καταγράφηκε στο βίντεο, οι εικόνες αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση μετά τον πρόωρο χαμό του.



Είχε βιώσει διαδοχικές προσωπικές απώλειες

Το τελευταίο διάστημα ο Άνταμς περνούσε δύσκολες προσωπικές στιγμές. Λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχασε τη γιαγιά του, Μαριάννα Άνταμς, η οποία πέθανε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τη διοργάνωση. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε ενώ ο ίδιος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εθνική ομάδα.



Παράλληλα, συνέχιζε να θρηνεί τον στενό του φίλο Όσγουιν Άντρις, νεαρό ποδοσφαιριστή της Νότιας Αφρικής, ο οποίος είχε δολοφονηθεί το 2023 έπειτα από επίθεση με μαχαίρι.

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Το τελευταίο μήνυμα και η συγκινητική ανάρτηση της συντρόφου του

Λιγότερο από 24 ώρες πριν γίνει γνωστός ο θάνατός του, ο Άνταμς είχε αναδημοσιεύσει στο Instagram μια φωτογραφία με τη σύντροφό του, Ακουίλα Άντεντορφ.



Μετά την τραγική είδηση, η ίδια ευχαρίστησε δημόσια όσους της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, σημειώνοντας ότι η στήριξή τους σημαίνει πολλά τόσο για την ίδια όσο και για τη μικρή της κόρη.



Παράλληλα, επανήλθε στο προσκήνιο μια συγκινητική ανάρτηση που είχε κάνει πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν ο Άνταμς επιλέχθηκε στην αποστολή της Νότιας Αφρικής.



Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του ποδοσφαίρου ο αιφνίδιος θάνατος του διεθνούς ποδοσφαιριστή της Νότιας Αφρικής, Τζέιντεν Άνταμς , ο οποίος βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Σχότσεκλουφ του Κέιπ Τάουν, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τον διεθνή ποδοσφαιριστή να έχει αυτοκτονήσει λόγω κατάθλιψης.Λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση, κυκλοφόρησε ένα βίντεο από τα αποδυτήρια της εθνικής Νότιας Αφρικής, αμέσως μετά τη νίκη με 1-0 επί της Νότιας Κορέας, αποτέλεσμα που χάρισε στην ομάδα την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Στα πλάνα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές τραγουδούν, χορεύουν και πανηγυρίζουν την ιστορική πρόκριση. Ο Τζέιντεν Άνταμς, ωστόσο, κάθεται μόνος του, σιωπηλός και απορροφημένος στις σκέψεις του, χωρίς να συμμετέχει στους πανηγυρισμούς.Ο μέσος είχε περάσει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης για να βοηθήσει την ομάδα του να διατηρήσει το προβάδισμα. Αν και δεν είναι γνωστό το πλήρες πλαίσιο της στιγμής που καταγράφηκε στο βίντεο, οι εικόνες αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση μετά τον πρόωρο χαμό του.Το τελευταίο διάστημα ο Άνταμς περνούσε δύσκολες προσωπικές στιγμές. Λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχασε τη γιαγιά του, Μαριάννα Άνταμς, η οποία πέθανε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τη διοργάνωση. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε ενώ ο ίδιος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εθνική ομάδα.Παράλληλα, συνέχιζε να θρηνεί τον στενό του φίλο Όσγουιν Άντρις, νεαρό ποδοσφαιριστή της Νότιας Αφρικής, ο οποίος είχε δολοφονηθεί το 2023 έπειτα από επίθεση με μαχαίρι.Λιγότερο από 24 ώρες πριν γίνει γνωστός ο θάνατός του, ο Άνταμς είχε αναδημοσιεύσει στο Instagram μια φωτογραφία με τη σύντροφό του, Ακουίλα Άντεντορφ.Μετά την τραγική είδηση, η ίδια ευχαρίστησε δημόσια όσους της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, σημειώνοντας ότι η στήριξή τους σημαίνει πολλά τόσο για την ίδια όσο και για τη μικρή της κόρη.Παράλληλα, επανήλθε στο προσκήνιο μια συγκινητική ανάρτηση που είχε κάνει πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν ο Άνταμς επιλέχθηκε στην αποστολή της Νότιας Αφρικής.

«Βλέποντάς σε να πετυχαίνεις κάτι τόσο μεγάλο, η καρδιά μου γέμισε περηφάνια. Είδα όλη τη σκληρή δουλειά, τις θυσίες και τις απογοητεύσεις που ξεπέρασες. Δεν αντιλαμβάνεσαι πόσο εμπνέεις τους άλλους. Θα είμαι πάντα ο μεγαλύτερός σου υποστηρικτής», είχε γράψει, ευχόμενη να συνεχίσει να πραγματοποιεί τα όνειρά του.



Συγκίνηση στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αφρικής Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στο νοτιοαφρικανικό ποδόσφαιρο. Η Ένωση Ποδοσφαιριστών της Νότιας Αφρικής χαρακτήρισε τον χαμό του «ανυπολόγιστη απώλεια» για την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του, τους συλλόγους του και ολόκληρη τη χώρα.



Στην ανακοίνωσή της τόνισε ότι ο Άνταμς είχε εκπροσωπήσει πρόσφατα τη Νότια Αφρική στο Παγκόσμιο Κύπελλο με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική ποδοσφαιρική παρακαταθήκη παρά το νεαρό της ηλικίας του.



Πριν από τις δύο προημιτελικές αναμετρήσεις της διοργάνωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, ενώ μηνύματα αποχαιρετισμού κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φιλάθλους, ποδοσφαιριστές και συλλόγους.