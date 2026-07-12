Οργή σε Μαδρίτη και Παρίσι για το σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι: Η Γαλλία είναι ομάδα χωρίς Γάλλους παίκτες
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Οργή σε Μαδρίτη και Παρίσι για το σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι: Η Γαλλία είναι ομάδα χωρίς Γάλλους παίκτες

Αντέδρασε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ

Οργή σε Μαδρίτη και Παρίσι για το σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι: Η Γαλλία είναι ομάδα χωρίς Γάλλους παίκτες
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Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι εν όψει του ημιτελικού για το Μουντιάλ. 

Ο Ραχόι σε άρθρο του στην «El Debate» σε κάποιο σημείο αναφέρει για τη Γαλλία: «Δεν έχει Γάλλους παίκτες». 

Όπως είναι λογικό, οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Τόσο στη Γαλλία ακόμα και από υπουργούς όσο και στην Ισπανία. 

Ακόμα και ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ με ανάρτησή του στο X, ουσιαστικά απολογείται και τονίζει: «Γαλλία, θα τα πούμε στον ημιτελικό. Είθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός».

Όλα αυτά βέβαια και ενώ ακόμα να κοπάσει ο θόρυβος από όσα είχαν γίνει με τις τοποθετήσεις της γερουσιάστριας από την Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια για τον Εμπαπέ. 

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