Οργή σε Μαδρίτη και Παρίσι για το σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι: Η Γαλλία είναι ομάδα χωρίς Γάλλους παίκτες
Οργή σε Μαδρίτη και Παρίσι για το σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι: Η Γαλλία είναι ομάδα χωρίς Γάλλους παίκτες
Αντέδρασε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ
Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι εν όψει του ημιτελικού για το Μουντιάλ.
Ο Ραχόι σε άρθρο του στην «El Debate» σε κάποιο σημείο αναφέρει για τη Γαλλία: «Δεν έχει Γάλλους παίκτες».
Όπως είναι λογικό, οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Τόσο στη Γαλλία ακόμα και από υπουργούς όσο και στην Ισπανία.
Ακόμα και ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ με ανάρτησή του στο X, ουσιαστικά απολογείται και τονίζει: «Γαλλία, θα τα πούμε στον ημιτελικό. Είθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός».
Όλα αυτά βέβαια και ενώ ακόμα να κοπάσει ο θόρυβος από όσα είχαν γίνει με τις τοποθετήσεις της γερουσιάστριας από την Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια για τον Εμπαπέ.
Ο Ραχόι σε άρθρο του στην «El Debate» σε κάποιο σημείο αναφέρει για τη Γαλλία: «Δεν έχει Γάλλους παίκτες».
Όπως είναι λογικό, οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Τόσο στη Γαλλία ακόμα και από υπουργούς όσο και στην Ισπανία.
Ακόμα και ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ με ανάρτησή του στο X, ουσιαστικά απολογείται και τονίζει: «Γαλλία, θα τα πούμε στον ημιτελικό. Είθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός».
Όλα αυτά βέβαια και ενώ ακόμα να κοπάσει ο θόρυβος από όσα είχαν γίνει με τις τοποθετήσεις της γερουσιάστριας από την Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια για τον Εμπαπέ.
Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026
Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.
España es de quien la ama y la…
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