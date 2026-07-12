Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο δεν αποκλείει το επόμενο Μουντιάλ να γίνει με 64 ομάδες
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Τζιάνι Ινφαντίνο Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο δεν αποκλείει το επόμενο Μουντιάλ να γίνει με 64 ομάδες

Η διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη, έγινε με τη συμμετοχή 48 ομάδων για πρώτη φορά στην ιστορία

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο δεν αποκλείει το επόμενο Μουντιάλ να γίνει με 64 ομάδες
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Το Μουντιάλ των 48 ομάδων σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά προκάλεσε πολλές συζητήσεις. 

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι, που έκαναν λόγο για πολλούς αγώνες σε ένα ήδη βαρύ πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές μέσα στη σεζόν.  Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία, που το Μουντιάλ γίνεται με 48 ομάδες. 

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ωστόσο, σε δηλώσεις του, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα αύξηση των ομάδων. 

Από το επόμενο μάλιστα Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα γίνει το 2030. Λόγω των εορτασμών για τα 100 χρόνια της διοργάνωσης, οι αγώνες θα ξεκινήσουν από Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη. 

Θα συνεχιστούν σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.

Ο πρόεδρος της FIFA σε δήλωση του στο ελβετικό μέσο «Bluewin», άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. 

«Ένα τουρνουά με 64 ομάδες είναι σίγουρα ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές μετά από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ότι μπορεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Βλέπετε ότι το επίπεδο των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλό.

Γίνεται ολοένα και υψηλότερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δεν δώσεις στις μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα έχουν το κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνονται»
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