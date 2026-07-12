Νίκολιτς: Ο Πινέδα έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, πρέπει να φέρουμε ορισμένους παίκτες ακόμα

Ο προπονητής της Ένωσης μίλησε μετά το φιλικό με την Ντε Γκράαφσαπ για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους οπαδούς της ομάδας





Με καλή εικόνα, όρεξη, θα μπορούσε να σκοράρει κι άλλα τέρματα στο 2-1 με αντίπαλο την Γκράαφσαπ.







Σε ερώτηση για την επιστροφή του Ορμπελίν Πινέδα μετά την άδεια που έχει, ο Σέρβος τεχνικός ήταν ξεκάθαρος: «Ο Πινέδα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας.







Αυτή η κατάσταση δεν είναι απόλυτα στα χέρια μας γιατί έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο. Είναι παίκτης μας. Τον θεωρώ παίκτη της ΑΕΚ».



Για τις μεταγραφές: «Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, το καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους.



Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι δύο, ίσως και τρεις παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.







Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε».



Για τον Γκεοργκίεφ είπε: «Έχω καλή εντύπωση, και από την προπόνηση, και για τις δύο θέσεις. Πέρυσι, λόγω του κυνηγιού του πρωταθλήματος, δεν είχαμε την πολυτέλεια να τον δοκιμάσουμε. Τώρα μπορώ να τον αξιολογήσω».



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Ο Ζίνι ένιωσε κάτι και προληπτικά έμεινε έξω. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε. Αν ήταν επίσημο παιχνίδι, θα έπαιζε».



Όσο για το ματς: «Στην αρχή δεν ήταν ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Είναι μέσα στην περίοδο που κάνουμε σκληρή δουλειά, οι παίκτες είναι κουρασμένοι.



Στην πορεία θα αρχίσουμε να πατάμε το γκάζι. Είχαμε κάποιες καλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι, κάποιες όχι τόσο καλές. Αυτά συμβαίνουν όταν παίζεις με δύο διαφορετικές ενδεκάδες, όταν στο β' ημίχρονο παίζεις χωρίς κλασικό επιθετικό.



ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά της παιχνίδια.Με καλή εικόνα, όρεξη, θα μπορούσε να σκοράρει κι άλλα τέρματα στο 2-1 με αντίπαλο την Ντε Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, αναφέρθηκε και σε δύο σημαντικά ζητήματα, που ενδιαφέρουν τον κόσμο.«Ο Πινέδα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας.Δίνει ένταση στο παιχνίδι, τρέχει πολύ. Δεν χρειάζεται τώρα να μιλήσουμε για την ποιότητά του. Είναι εδώ πέντε χρόνια, όλοι τον ξέρουν καλά.Αυτή η κατάσταση δεν είναι απόλυτα στα χέρια μας γιατί έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο. Είναι παίκτης μας. Τον θεωρώ παίκτη της ΑΕΚ».«Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, το καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους.Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι δύο, ίσως και τρεις παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις, δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα, με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε αν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές.Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε».Για τον Γκεοργκίεφ είπε: «Έχω καλή εντύπωση, και από την προπόνηση, και για τις δύο θέσεις. Πέρυσι, λόγω του κυνηγιού του πρωταθλήματος, δεν είχαμε την πολυτέλεια να τον δοκιμάσουμε. Τώρα μπορώ να τον αξιολογήσω».Σε ερώτηση για τους Γιόβιτς και Ζίνι: «Προληπτικά έμειναν έξω οι Γιόβιτς και Ζίνι. Ο Λούκα ζήτησε σήμερα (σ.σ. 12/7) το πρωί να μείνει εκτός για να είναι σίγουρος.Ο Ζίνι ένιωσε κάτι και προληπτικά έμεινε έξω. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε. Αν ήταν επίσημο παιχνίδι, θα έπαιζε».Όσο για το ματς: «Στην αρχή δεν ήταν ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Είναι μέσα στην περίοδο που κάνουμε σκληρή δουλειά, οι παίκτες είναι κουρασμένοι.Στην πορεία θα αρχίσουμε να πατάμε το γκάζι. Είχαμε κάποιες καλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι, κάποιες όχι τόσο καλές. Αυτά συμβαίνουν όταν παίζεις με δύο διαφορετικές ενδεκάδες, όταν στο β' ημίχρονο παίζεις χωρίς κλασικό επιθετικό.

Κάναμε κάποιες καλές φάσεις, είδαμε τους νέους παίκτες και είναι καλό που δεν είχαμε τραυματισμούς.



Είδαμε τον Καλοσκάμη μετά από καιρό, τον Γκεοργκίεφ, τον Μπαλαμώτη που δεν είχε παίξει, τους άλλους δύο νεαρούς που δεν είχαν παίξει, τον Χριστακόπουλο και τον Ψυρόπουλο.



Είμαι ικανοποιημένος από τον Ζούμπκοφ που σκόραρε. Το γήπεδο δεν ήταν σε καλή κατάσταση, είναι καλύτερα στο προπονητικό μας. Μέχρι τώρα τις περισσότερες εντυπώσεις τις σχηματίζω από την προπόνηση».







