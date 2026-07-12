Πάπας Λέων για ΗΠΑ και Ιράν: Οι άνεμοι του πολέμου σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο
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Πάπας Λέων για ΗΠΑ και Ιράν: Οι άνεμοι του πολέμου σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο

Έκκληση για επιστροφή στον διάλογο και τη διπλωματία απηύθυνε ο ποντίφικας μετά το νέο κύμα Αμερικανοϊρανικών πληγμάτων, καθώς μόνο έτσι θα επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη

Πάπας Λέων για ΗΠΑ και Ιράν: Οι άνεμοι του πολέμου σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο
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Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Πάπας Λέων, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Σε ανάρτησή του στο X, ο ποντίφικας προειδοποίησε ότι οι «άνεμοι του πολέμου» συνεχίζουν να «σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο», την ώρα που οι νέες επιθέσεις εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης.

Έκκληση για διάλογο και διπλωματία

Ο Πάπας Λέων επανέλαβε την έκκλησή του προς τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιμείνουν στην οδό του διαλόγου, της συνάντησης και της διπλωματίας, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αιματοχυσία.

«Ανανεώνω την ελπίδα μου ότι θα επιμείνουμε στον δρόμο του διαλόγου, της συνάντησης και της διπλωματίας», έγραψε χαρακτηριστικά.



Όπως τόνισε, αυτή είναι η μοναδική οδός που μπορεί να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, μέσα σε ένα περιβάλλον συμφιλίωσης, αμοιβαίας ασφάλειας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, στην οποία οι λαοί θα μπορούν να ζουν με συμφιλίωση, αμοιβαία ασφάλεια και σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου», ανέφερε.
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