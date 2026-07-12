Άρης: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Χατζηλάμπρου
Άρης: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Χατζηλάμπρου
Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου είναι ένα από τα πιο hot ονόματα της νέας γενιάς
Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Άρη υπέγραψε ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.
Ο νεαρός σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος γίνεται σήμερα 18 ετών, δεσμεύτηκε με τους «κιτρινόμαυρους», παρουσία του προέδρου της ΚΑΕ, Χάρη Παπαγεωργίου, για την επόμενη τετραετία.
Η ανακοίνωση του ΑΡΗ
«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει την υπογραφή τετραετούς επαγγελματικού συμβολαίου με τον Χρυσόστομου Χατζηλάμπρου.
Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου κλείνει σήμερα (12/07/2026) τα 18 χρόνια του και υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του.
Ο διεθνής αθλητής με ύψος 2.00μ. αγωνίζεται στη θέση του σούτινγκ γκαρντ. Ο Άρης τον απέκτησε το 2023 από τον ΒΑΟΛ Χίου, όπου σε ηλικία μόλις 15 ετών οδήγησε την ομάδα του στην άνοδο στη Γ’ Εθνική, στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου της ΕΟΚ, όντας ο πρώτος σκόρερ της (19 πόντους κατά μέσο όρο).
Τα τελευταία τρία χρόνια ο Χατζηλάμπρου αποτέλεσε βασικό στέλεχος των ομάδων Παίδων και Εφήβων του συλλόγου, όπως και των αναπτυξιακών ομάδων του Άρη Betsson, Ναύαρχου Βότση και Ερμή Λαγκαδά. Παράλληλα, έπαιξε τον ίδιο ρόλο και στις Εθνικές Ομάδες των Παίδων και των Εφήβων. Με την Εθνική Εφήβων βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Eurobasket U18.
Ευχόμαστε στον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και πολλές επιτυχίες με τον Άρη Betsson».
Ο νεαρός σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος γίνεται σήμερα 18 ετών, δεσμεύτηκε με τους «κιτρινόμαυρους», παρουσία του προέδρου της ΚΑΕ, Χάρη Παπαγεωργίου, για την επόμενη τετραετία.
Η ανακοίνωση του ΑΡΗ
«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει την υπογραφή τετραετούς επαγγελματικού συμβολαίου με τον Χρυσόστομου Χατζηλάμπρου.
Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου κλείνει σήμερα (12/07/2026) τα 18 χρόνια του και υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του.
Ο διεθνής αθλητής με ύψος 2.00μ. αγωνίζεται στη θέση του σούτινγκ γκαρντ. Ο Άρης τον απέκτησε το 2023 από τον ΒΑΟΛ Χίου, όπου σε ηλικία μόλις 15 ετών οδήγησε την ομάδα του στην άνοδο στη Γ’ Εθνική, στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου της ΕΟΚ, όντας ο πρώτος σκόρερ της (19 πόντους κατά μέσο όρο).
Τα τελευταία τρία χρόνια ο Χατζηλάμπρου αποτέλεσε βασικό στέλεχος των ομάδων Παίδων και Εφήβων του συλλόγου, όπως και των αναπτυξιακών ομάδων του Άρη Betsson, Ναύαρχου Βότση και Ερμή Λαγκαδά. Παράλληλα, έπαιξε τον ίδιο ρόλο και στις Εθνικές Ομάδες των Παίδων και των Εφήβων. Με την Εθνική Εφήβων βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Eurobasket U18.
Ευχόμαστε στον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και πολλές επιτυχίες με τον Άρη Betsson».
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