Ο Αντεγέμι δεν πήγε στην προπόνηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ για να κλείσει τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα
SPORTS
Καρίμ Αντεγέμι Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ο Αντεγέμι δεν πήγε στην προπόνηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ για να κλείσει τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα

Ο διεθνής Γερμανός εξτρέμ αναμένεται να συνεχίσει στην Ισπανία

Ο Αντεγέμι δεν πήγε στην προπόνηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ για να κλείσει τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα
Ο Καρίμ Αντεγέμι ετοιμάζεται να αλλάξει χώρα και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. 

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ενημέρωσε και επίσημα, πως ο 24χρονος διεθνής Γερμανός δεν βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας. 

Όλο αυτό έγινε όμως με τη συγκατάθεσή της. Ο Αντεγέμι βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις με την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να κλείσει τη μεταγραφή του. 

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, η συμφωνία αναμένεται να κοστίσει στους Ισπανούς κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τα 7-8 από αυτά θα είναι σε μπόνους. 

Ο Αντεγέμι με 11 συμμετοχές στην εθνική Γερμανίας (1 γκολ), δεν ήταν στην αποστολή στο φετινό Μουντιάλ.

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