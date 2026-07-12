Ο Αντεγέμι δεν πήγε στην προπόνηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ για να κλείσει τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα
Ο Αντεγέμι δεν πήγε στην προπόνηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ για να κλείσει τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα
Ο διεθνής Γερμανός εξτρέμ αναμένεται να συνεχίσει στην Ισπανία
Ο Καρίμ Αντεγέμι ετοιμάζεται να αλλάξει χώρα και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ενημέρωσε και επίσημα, πως ο 24χρονος διεθνής Γερμανός δεν βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας.
Όλο αυτό έγινε όμως με τη συγκατάθεσή της. Ο Αντεγέμι βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις με την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να κλείσει τη μεταγραφή του.
Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, η συμφωνία αναμένεται να κοστίσει στους Ισπανούς κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τα 7-8 από αυτά θα είναι σε μπόνους.
Ο Αντεγέμι με 11 συμμετοχές στην εθνική Γερμανίας (1 γκολ), δεν ήταν στην αποστολή στο φετινό Μουντιάλ.
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ενημέρωσε και επίσημα, πως ο 24χρονος διεθνής Γερμανός δεν βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας.
Όλο αυτό έγινε όμως με τη συγκατάθεσή της. Ο Αντεγέμι βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις με την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να κλείσει τη μεταγραφή του.
Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, η συμφωνία αναμένεται να κοστίσει στους Ισπανούς κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τα 7-8 από αυτά θα είναι σε μπόνους.
Ο Αντεγέμι με 11 συμμετοχές στην εθνική Γερμανίας (1 γκολ), δεν ήταν στην αποστολή στο φετινό Μουντιάλ.
ℹ️ Karim Adeyemi und Kjell Wätjen fehlen heute bei der Leistungsdiagnostik. Beide Spieler sind für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt.— Borussia Dortmund (@BVB) July 12, 2026
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