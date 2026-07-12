Μουντιάλ 2026: Ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 γκολ της εθνικής Αγγλίας, βίντεο
SPORTS
Εθνική Αγγλίας Χάρι Κέιν Τζουντ Μπέλιγχαμ Μουντιαλ 2026

Μουντιάλ 2026: Ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 γκολ της εθνικής Αγγλίας, βίντεο

Απίστευτες επιδόσεις από τους δύο Άγγλους που είναι και στην 3η θέση του πίνακα των σκόρερ του Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 γκολ της εθνικής Αγγλίας, βίντεο
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Απίστευτο και όμως αληθινό. 

Η εθνική Αγγλίας στην πορεία της έως τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 έχει πετύχει 13 γκολ στον όμιλο και στα νοκ άουτ παιχνίδια. Από τα 13 τα 12 τα έχουν σημειώσει δύο παίκτες. 

Τόσο ο Τζουντ Μπέλιγχαμ όσο και ο Χάρι Κέιν έχουν από 6 γκολ και είναι στην 3η θέση της σχετικής λίστας.

Ο μοναδικός Άγγλος εκτός από αυτούς τους δύο που έχει βρει δίχτυα είναι  ο Μάρκους Ράσφορντ ο οποίος σκόραρε κόντρα στην Κροατία στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων. 
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