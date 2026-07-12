Ο τραγικός θάνατος της Ντον Στέρτζες: Νόμιζε πως της χάρισε άρωμα της Nina Ricci, αλλά το μπουκαλάκι έκρυβε το φονικό δηλητήριο Νόβιτσοκ

Η Ντον Στέρτζες, η 44χρονη Βρετανίδα που έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2018, αφού εκτέθηκε στο νευροτοξικό δηλητήριο Novichok, το οποίο βρισκόταν μέσα σε μπουκάλι που έμοιαζε με άρωμα και συνδεόταν με την υπόθεση δηλητηρίασης του πρώην Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ

Ένα μπουκάλι αρώματος και ο μηχανισμός ψεκασμού του, τα οποία περισυνέλεξε η αστυνομία από το σπίτι του Τσάρλι Ρόουλι στο Έιμσμπερι, θύματος της δηλητηρίασης με Νόβιτσοκ

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Η παράξενη συσκευασία που δεν του κίνησε υποψίες

Ο Τσάρλι Ρόουλι επέζησε από τη δηλητηρίαση με τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ το 2018, αφού χάρισε στη σύντροφό του ένα μπουκάλι που νόμιζε ότι περιείχε άρωμα. Η Ντον Στέρτζες έχασε τη ζωή της, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και να ζει με τις ενοχές για την τραγωδία

Για τον, η αναζήτηση αντικειμένων σε κάδους δωρεών ήταν μια καθημερινή συνήθεια. Συχνά έβρισκεπου μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Εκείνο το απόγευμα του Ιουνίου του 2018, στηντης, πίστεψε πως είχε κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη.Μέσα σε ένανεντόπισε ένατυλιγμένο με πλαστικό. Στο εσωτερικό του υπήρχε ένα μπουκάλι με την επωνυμία της. Θεώρησε ότι κάποιος είχε πετάξει κατά λάθος ένακαι αποφάσισε να το κρατήσει για, τηνΟ ίδιος αποκάλυψε αργότερα ότι εκείνη την περίοδο έψαχνε ακόμη και, καθώς σχεδίαζε να της κάνει. Η Ντον του είχε εκφράσει αρκετές φορές την επιθυμία της να αποκτήσει ένακαι εκείνος ήλπιζε πως κάποια μέρα θα έβρισκε κάτι που θα μπορούσε να της προσφέρει.Αυτό που αγνοούσε ήταν ότιαλλά μία από τις πιοπου έχουν δημιουργηθεί ποτέ.Δύο ημέρες αργότερα, στις 30 Ιουνίου 2018, οΗ Στέρτζες αναγνώρισε αμέσως το όνομα της εταιρείας και, θεωρώντας ότι επρόκειτο για έναΟ Ρόουλι παρατήρησε ότι κάτι δεν έμοιαζε φυσιολογικό. Ο μηχανισμός ψεκασμού βρισκόταν χωριστά από το μπουκάλι και χρειάστηκε νακαι να τον τοποθετήσει ο ίδιος. Ακόμη κι έτσι, δεν υποψιάστηκε ότι επρόκειτο γιαΗ Ντον ψέκασε το περιεχόμενο, το μύρισε και άπλωσε μικρή ποσότητα στον καρπό της. Το υγρό όμως είχε λιπαρή υφή και, παραδόξως, δεν είχε καμία μυρωδιά.«Σκέφτηκα ότι ήταν πολύ περίεργο. Ένα άρωμα χωρίς άρωμα», θυμάται σήμερα. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε.