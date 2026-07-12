Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Γιακουμάκης, ανακοινώθηκε από την Αλ Αΐν
SPORTS
Γιώργος Γιακουμάκης Αλ Αΐν Κρουζ Αζούλ ΠΑΟΚ

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Γιακουμάκης, ανακοινώθηκε από την Αλ Αΐν

Στο Μεξικό αναφέρουν πως η μεταγραφή από την Κρουζ Αζούλ ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια ευρώ

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Γιακουμάκης, ανακοινώθηκε από την Αλ Αΐν
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Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια και η  Αλ Αΐν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του. 

Ο 32χρονος επιθετικός έφυγε με μεταγραφή από την Κρουζ Αζούλ. Όπως αναφέρουν στο Μεξικό, η συμφωνία ξεπέρασε τα 5,1 εκατομμύρια ευρώ. 

Η Κρουζ Αζούλ μάλιστα διατήρησε και ποσοστό 10% των δικαιωμάτων του Γιακουμάκη. 

Ο Έλληνας στράικερ τη σεζόν, που πέρασε, αγωνίστηκε δανεικός στον ΠΑΟΚ. Είχε 15 γκολ και 2 ασίστ σε 36 συμμετοχές.  

Η Αλ Αΐν κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα ενώ στον πάγκο της βρίσκεται ο Βλάνταν Ίβιτς.


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