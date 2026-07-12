Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Γιακουμάκης, ανακοινώθηκε από την Αλ Αΐν
Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Γιακουμάκης, ανακοινώθηκε από την Αλ Αΐν
Στο Μεξικό αναφέρουν πως η μεταγραφή από την Κρουζ Αζούλ ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια ευρώ
Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια και η Αλ Αΐν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του.
Ο 32χρονος επιθετικός έφυγε με μεταγραφή από την Κρουζ Αζούλ. Όπως αναφέρουν στο Μεξικό, η συμφωνία ξεπέρασε τα 5,1 εκατομμύρια ευρώ.
Η Κρουζ Αζούλ μάλιστα διατήρησε και ποσοστό 10% των δικαιωμάτων του Γιακουμάκη.
Ο Έλληνας στράικερ τη σεζόν, που πέρασε, αγωνίστηκε δανεικός στον ΠΑΟΚ. Είχε 15 γκολ και 2 ασίστ σε 36 συμμετοχές.
Η Αλ Αΐν κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα ενώ στον πάγκο της βρίσκεται ο Βλάνταν Ίβιτς.
Ο 32χρονος επιθετικός έφυγε με μεταγραφή από την Κρουζ Αζούλ. Όπως αναφέρουν στο Μεξικό, η συμφωνία ξεπέρασε τα 5,1 εκατομμύρια ευρώ.
Η Κρουζ Αζούλ μάλιστα διατήρησε και ποσοστό 10% των δικαιωμάτων του Γιακουμάκη.
Ο Έλληνας στράικερ τη σεζόν, που πέρασε, αγωνίστηκε δανεικός στον ΠΑΟΚ. Είχε 15 γκολ και 2 ασίστ σε 36 συμμετοχές.
Η Αλ Αΐν κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα ενώ στον πάγκο της βρίσκεται ο Βλάνταν Ίβιτς.
GIO or YAKO? Its for you to decide 🤷 pic.twitter.com/jfrXpRg1cu— نادي العين (@alainfcae) July 12, 2026
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