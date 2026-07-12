Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σανταμαρία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
SPORTS
ΠΑΟΚ Μπαπτίστ Σανταμαρία Βαλένθια

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σανταμαρία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

Ο Γάλλος μέσος αγωνιζόταν στη Βαλένθια και αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διήμερο

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σανταμαρία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε στη Θεσσαλονίκη σήμερα Κυριακή (12/7) τον Μπαπτίστ Σανταμαρία. 

Ο Γάλλος μέσος αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφική κίνηση του «Δικεφάλου». 

Ο Σανταμαρία αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στη Βαλένθια. Σε 21 συμμετοχές είχε 1 γκολ και 2 ασίστ. Με την παρουσία του στην Ελλάδα, η μεταγραφή του μπαίνει στην τελική ευθεία. 

Μόλις ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, ο παίκτης θα αποτελέσει και επίσημα μέλος του ρόστερ του ΠΑΟΚ. Η μεταγραφή του αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διήμερο.
3 ΣΧΟΛΙΑ

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