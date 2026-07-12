Τα βίντεο που «έδειξαν» τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη: Ποιες κινήσεις τους πρόδωσαν

Το σπίτι-ορμητήριο

Ανδρες της Αντιτρομοκρατικής ερευνούν το διαμέρισμα όπου είχαν βρει καταφύγιο οι δύο κατηγορούμενοι

Το προφίλ

Αφροδίτη Νέστορα:

«Θέλουμε μια δίκαιη δίκη»

Αντίθετα, ξεκινώντας από το σημείο της επίθεσης, επιχείρησαν μέσω του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού να ανασυνθέσουν τις κινήσεις και τις διαδρομές που είχαν κάνει οι δράστες τις προηγούμενες ημέρες.Αυτό που είχαν αρχικά στα χέρια τους οι αστυνομικοί ήταν ένα βίντεο από την επίθεση, από το οποίο, όμως, δεν μπορούσαν να αντλήσουν στοιχεία ικανά να τους οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.Ετσι, στράφηκαν σε μια δεξαμενή περίπου 30 ατόμων του αντεξουσιαστικού χώρου και άρχισαν να αναλύουν τα προφίλ τους και να προσπαθούν να εντοπίσουν τις κινήσεις τους το κρίσιμο διάστημα πριν και αμέσως μετά τις επιθέσεις. Γρήγορα διαπίστωσαν πως η 26χρονη, ένα 24ωρο μετά την επίθεση είχε εξαφανιστεί από τη Θεσσαλονίκη. Αναζήτησαν τις κινήσεις της και την εντόπισαν σε βίντεο στην περιοχή της δολοφονικής επίθεσης. Από εκείνη τη στιγμή ήταν η υπ’ αριθμόν ένα ύποπτη. Μετά την ταυτοποίησή της, το να οδηγηθούν στον 29χρονο συνεργό της ήταν ευκολότερο, αφού στα βίντεο που συγκέντρωσαν διαπίστωσαν ότι η νεαρή γυναίκα λίγα 24ωρα πριν από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα είχε βρεθεί κοντά στο σπίτι του θύματος, μαζί με τον συγκατηγορούμενό της, για κατόπτευση του χώρου και σχεδιασμό των κινήσεών τους.Επιπλέον, αντιλήφθηκαν πως οι κατηγορούμενοι δεν έφτασαν απευθείας στον στόχο, αλλά τα «αποτυπώματά τους» στο βιντεοληπτικό υλικό οδηγούσαν σε ένα σπίτι που βρίσκεται περίπου 250 μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να ανασχηματίσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν πριν και μετά την ενέργεια. Ετσι, το παζλ ολοκληρώθηκε σε ό,τι αφορά το δολοφονικό χτύπημα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, το «επιχειρησιακό» ζευγάρι πήγε στο σπίτι-ορμητήριο μία ημέρα πριν από το χτύπημα. Το σπίτι ανήκει στον 24χρονο που επίσης συνελήφθη. Την επομένη, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, πήραν τον εμπρηστικό μηχανισμό, τον μετέφεραν με τα πόδια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και τον ενεργοποίησαν.Στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο και επέστρεψαν στο σπίτι του 24χρονου, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι βρισκόταν σε πολύ μικρή απόσταση από τον στόχο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από μία κατοπτεύσεις τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια τις κινήσεις στην περιοχή και τον χρόνο που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της επιχείρησης.Μετά την επίθεση η 26χρονη ταξίδεψε στα Χανιά, ενώ ο 29χρονος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη, αλλά ετοιμαζόταν να φύγει - και αυτό γιατί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε ζητήσει την καλοκαιρινή άδεια από την εργασία του.Το δεδομένο αυτό επιτάχυνε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Αντιτρομοκρατικής, καθώς υπήρξε η εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη αναχώρησή του θα δυσχέραινε σημαντικά την εξέλιξη της έρευνας.Αφού οι αστυνομικοί θεώρησαν πως είχαν συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία για την ενοχή των δύο βασικών υπόπτων, προχώρησαν στη σύλληψή τους.Η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται, σύμφωνα με τις Αρχές, από τον αναρχικό χώρο και φέρεται να είχε ενεργή παρουσία σε σχετικές συλλογικότητες.Αν και κατάγεται από την Αθήνα, τα τελευταία χρόνια διέμενε στη Θεσσαλονίκη.Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση», υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί.Ο δεύτερος συλληφθείς, γεννημένος το 1997, φέρεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης.Είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ υπήρξε ακόμη μία προσαγωγή το 2016, χωρίς όμως να συλληφθεί και να διατυπωθεί κατηγορία σε βάρος του.Ο τρίτος συλληφθείς δεν προκύπτει έως τώρα ότι σχετίζεται με τα χτυπήματα σε βάρος των στελεχών της Ν.Δ.Παράλληλα με τη διερεύνηση της φυσικής συμμετοχής των δραστών, η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει αν πίσω από τον σχεδιασμό των επιθέσεων σε βάρος των τριών στελεχών της Ν.Δ. στη συμπρωτεύουσα βρίσκεται οργανωμένος πυρήνας, ο οποίος θα προχωρούσε σε ανάληψη ευθύνης, που όμως δεν το έκανε μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εξετάζουν συνολικά πρόσωπα και δίκτυα του ευρύτερου αντεξουσιαστικού χώρου που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές αρχές με τόπο δράσης τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται αν μετείχαν πρόσωπα με συντονιστικό, οργανωτικό ή καθοδηγητικό ρόλο στις επιθέσεις της 1ης Ιουλίου, χωρίς έως τώρα να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση.Οι έρευνες συνεχίζονται με βασικό στόχο αφενός την ταυτοποίηση της δεύτερης ομάδας κρούσης και αφετέρου τη διερεύνηση τυχόν ευρύτερου οργανωτικού μηχανισμού πίσω από την υπόθεση. Ηδη στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια βρίσκονται και άλλα ψηφιακά πειστήρια, ενώ υπό ανάλυση βρίσκονται οι επικοινωνίες των συλληφθέντων, αλλά και αντικείμενα που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα.Την ικανοποίησή της για τις συλλήψεις των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση εις βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της που στέρησαν τη ζωή στη μητέρα της εξέφρασε η κυρία Νέστορα μέσω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα. Σημειώνεται ότι παραμένει σε νοσηλεία, ενώ την περασμένη Πέμπτη παραβρέθηκε στην κηδεία της μητέρας της με δική της ευθύνη, αφού οι γιατροί της είχαν συστήσει να μη βγει από το νοσοκομείο. Στην κηδεία το «παρών» είχαν δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στη βία και την τρομοκρατία.Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε δημόσια την Ελληνική Αστυνομία για τις ενέργειές της και εξέφρασε την ελπίδα ότι η έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση.«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου.Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου.Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας.Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας στην κηδεία της μητέρας μου. Ενα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία», έγραψε.Φωτογραφίες: EUROKINISSI