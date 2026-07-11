«Λες και είναι στο Matrix, βλέπει τα πράγματα πριν συμβούν»: Αντίπαλοι του Μέσι μιλούν για το πόσο αδύνατο είναι να μην σε... γελοιοποιήσει, δείτε βίντεο

Πολλά λέγονται για τον Λιονέλ Μέσι και τις ικανότητές του. Εκτός των υπολοίπων κατηγοριών που εδώ και 20 χρόνια σχεδόν είναι στο κορυφαίο επίπεδο, αποτελεί και έναν εκ των κορυφαίων ντριμπλέρ που έχουμε δει να παίζει. Ο Αργεντινός «μάγος» διατήρησε την κουλτούρα του ντρίμπλερ που οι σύγχρονοι προπονητές έχουν σχεδόν εξαλείψει αφού περιορίζουν το παιχνίδι σε δύο επαφές, τόσο στην προπόνηση όσο και στους αγώνες.Τόσο η οπτική εντύπωση όσο και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το ντρίμπλινγκ του Μέσι έφτασε στο αποκορύφωμά του όταν έπαιζε από τα δεξιά για τη Μπαρτσελόνα ως μέρος μιας τριπλής επιθετικής γραμμής. Ευλογημένος με εκρηκτική ταχύτητα, υπέροχη ισορροπία και επιδέξια κίνηση των ποδιών, ο Μέσι ήταν σχεδόν ασταμάτητος.«Ακόμη και πριν πάμε στο Καμπ Νου, από την εθνική μου τηλεφωνούσαν και με ρωτούσαν πώς σκόπευα να αμυνθώ απέναντι στον Μέσι», λέει ο Γουίλιαμ Γκάλας αναπολώντας εκείνη την αναμέτρηση του Champions League μεταξύ Τσέλσι και Μπαρτσελόνα το 2006. «Θυμάμαι ότι τους είπα: “Δεν ξέρω” και πέρασα την ημέρα πριν τον αγώνα βλέποντας βίντεο με τον Μέσι. Ήταν ακόμα ένα αγόρι, 18 ετών, αλλά ήταν μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Ίσως ήταν καλύτερο να τον παρακολουθείς παρά να παίζεις εναντίον του, γιατί δεν θέλεις να γίνεις πρωταγωνιστής σε highlights βίντεο του YouTube».Ωστόσο, δεν ήταν ντροπή να γίνει κανείς ένα από τα θύματα του Μέσι. Μάλιστα, για κάποιους ήταν θέμα τιμής. Ο Αντρές Γκουαρδάδο, ο πρώην μέσος της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και της Ρεάλ Μπέτις, ήταν πάντα περήφανος που είχε 20 φωτογραφίες με τον Μέσι και τον ίδιο μαζί στο γήπεδο. «Σε καμία από αυτές δεν κρατάω τη μπάλα», είπε ο Μεξικανός.Στην πρώτη πλήρη σεζόν του Μέσι στη Μπαρτσελόνα, ξεπέρασε έναν αντίπαλο στο 76% των προσπαθειών του — ένα εκπληκτικό ποσοστό επιτυχίας για έναν 18χρονο σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου.



Εφιάλτης για τους τερματοφύλακες

Messi’s technique on this strike is not talked about enough😳😳 pic.twitter.com/lVEjKqkH94 — Deji (@deji_521) July 11, 2026



Το περπάτημα δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο επικίνδυνο



Οι μαθηματικές έρευνες για τον Μέσι: Φαινόταν σα να βλέπει… 10 λεπτά μπροστά



Το masterclass που οδήγησε σε συντριβή

Το 2007, ενώ αγωνιζόταν για τη Μπαρτσελόνα, πέτυχε ένα εμβληματικό γκολ εναντίον της Χετάφε. Παίρνοντας τη μπάλα κοντά στη δεξιά γραμμή του γηπέδου, ο Μέσι ξέφυγε από έναν παίκτη και πέρασε κάτω από τα πόδια έναν άλλο, έκανε σλάλομ ανάμεσα σε δύο ακόμη αντιπάλους, άφησε τον τερματοφύλακα να πέσει στο έδαφος και σκόραρε με το δεξί του πόδι.«Ο Μέσι ντυμένος Μαραντόνα», έγραφε ο τίτλος στην ισπανική εφημερίδα AS την επόμενη μέρα.Η προσποίθηση ήταν ήδη αναπόσπαστο μέρος των σουτ του Μέσι, το ίδιο και στις ντρίμπλες του και άφηνε τους τερματοφύλακες ευάλωτους να δεχτούν γκολ τόσο στο κοντινό όσο και στο μακρινό δοκάρι, επειδή μπορούσε να χτυπήσει τη μπάλα με μεγάλη δύναμη και με ελάχιστη φόρα.Ο Γκόρκα Ιραιθόθ, ο πρώην τερματοφύλακας της Αθλέτικ Μπιλμπό, είναι πιο ειδικός σε αυτό το θέμα από ό,τι θα ήθελε, αφού σε 27 αγώνες εναντίον του Μέσι δέχτηκε γκολ κάθε είδους. «Είχες την αίσθηση ότι είχες καλύψει τον χώρο, ότι ήξερες τι επρόκειτο να συμβεί — και ξαφνικά έκανε κάτι άλλο», λέει ο ίδιος.«Η σωματική του διάπλαση τον βοηθούσε να κρύβει τη μπάλα μέχρι την τελευταία στιγμή, χωρίς μεγάλη κίνηση του ποδιού, χωρίς να χρειάζεται να δείξει ή να δώσει κανένα στοιχείο για το πού θα σουτάρει. Αυτό του επέτρεπε να περιμένει, ανοίγοντας το σώμα του με μια λεπτή επαφή προς την αντίθετη πλευρά ή προσθέτοντας δύναμη προς την κλειστή γωνία».Όταν ο Γκάλας αντιμετώπισε τον Μέσι για δεύτερη φορά, σε ένα διεθνές φιλικό αγώνα στις αρχές του 2009, ήταν πιο σοφός και μεγαλύτερος σε ηλικία. Το πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι κι ο Μέσι ήταν ακόμα καλύτερος, καθώς βρισκόταν στο δρόμο για να κερδίσει την πρώτη του Χρυσή Μπάλα.«Πάντα περπατούσε όταν δεν είχε την μπάλα, αλλά ενώ περπατούσε, απορροφούσε όλες τις πληροφορίες γύρω του, και έτσι, όταν λάμβανε την μπάλα, ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει και πού έπρεπε να πάει», λέει ο Γκάλας. «Ήταν σαν να βρισκόταν στο Matrix: έβλεπε τα πράγματα πριν από όλους τους άλλους.»Η μετάβαση του Μέσι από δεξιό εξτρέμ σε «ψεύτικο εννιάρι», που κατέβαινε πιο πίσω, δημιούργησε νέα προβλήματα στους αντιπάλους. Ο κεντρικός επιθετικός ρόλος του έδωσε περισσότερη ελευθερία να περιπλανιέται ή, όπως συνέβαινε συχνά, να περπατά. Και το περπάτημα δεν ήταν ποτέ πιο επικίνδυνο σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου από ό,τι με τον Μέσι.Οι αναγωριστικές αποστολές που πραγματοποιεί είναι θρυλικές. Παρατηρώντας το γήπεδο, καθώς τα μάτια του στρέφονται συχνά από τη μία πλευρά στην άλλη (σα να… σαρώνει το γήπεδο ένα ρομπότ), ο Μέσι «τραβάει φωτογραφίες» για να καθοδηγήσει τη λήψη αποφάσεών του στις στιγμές που ακολουθούν.Οι ακαδημαϊκοί έχουν από καιρό γοητευτεί από τη συμπεριφορά του Μέσι, και ιδίως από τις ικανότητές του να σκανάρει το γήπεδο. Ο Ντέιβιντ Σάμπτερ, καθηγητής εφαρμοσμένων μαθηματικών, συνεργάστηκε με τη Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια της θητείας του Μέσι στον σύλλογο, αναλύοντας τα μοτίβα του παιχνιδιού, τις αποφάσεις των παικτών και τη σχέση τους με το χρόνο και το χώρο.«Και αυτό που διαπιστώσαμε», είπε ο καθηγητής Σάμπτερ στον Όλιβερ Κέι του The Athletic, «είναι ότι αυτός και οι συμπαίκτες του εντόπιζαν κενά στο γήπεδο που δεν υπήρχαν ακόμα. Δεν θα υπήρχαν ως χώρος για άλλα δύο ή τρία δευτερόλεπτα. Από αυτή την άποψη, ναι, αυτοί οι παίκτες μπορούσαν να δουν δύο δευτερόλεπτα μπροστά, πέντε δευτερόλεπτα μπροστά. Με τον Μέσι, φαινόταν σχεδόν σαν να μπορούσε να δει 10 λεπτά μπροστά.«Έχεις την εντύπωση ότι περπατάει, ή ότι δεν τρέχει, (οπότε) αμύνεσαι λιγότερο. Αλλά είναι το αντίθετο — τοποθετεί τον εαυτό του σε μια κατάσταση όπου μπορεί να επιτεθεί καλά. Βρίσκεται πάντα σε μια ενδιάμεση ζώνη. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί συνήθως όταν επιτιθόμαστε, είναι μια στιγμή που οι αμυντικοί έχουν τον έλεγχο και το επίπεδο εγρήγορσης μειώνεται. Αλλά εναντίον του, όταν επιτίθεσαι, τότε είναι που το επίπεδο εγρήγορσης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο. Τότε, αν είσαι ένα μέτρο πίσω, όλα έχουν τελειώσει», δηλώνει ο Γκαλάς.Ακόμα κι αν περπατούσε, αυτό που δεν θα ήθελε κανένας αμυντικός ήταν να πάρει τη μπάλα. Αν γινόταν αυτό, κάθε αμυντική απόφαση ήταν λάθος.Στη Βαρκελώνη, αυτό ήταν ακριβώς και αυτό που ήθελε ο Γκουαρδιόλα. Πριν από έναν κρίσιμο αγώνα τον Μάιο του 2009, ο Γκουαρδιόλα είδε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον Μέσι ως ψεύτικο εννιάρι. Ήταν κάτι που ο προπονητής της Μπάρτσε είχε δοκιμάσει ξανά, αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό: αντίπαλος ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου και διακυβευόταν ο τίτλος.Το σχέδιο βασιζόταν στην ιδέα ότι θα συνέβαινε ένα από τα δύο σενάρια: Είτε ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς της Ρεάλ θα ακολουθούσε τον Μέσι όταν αυτός κατέβαινε βαθιά, κάτι που θα άφηνε χώρο στους πλάγιους επιθετικούς της Μπαρτσελόνα (Σαμουέλ Ετόο και Τιερί Ανρί), να τρέξουν προς τα μέσα και να διεισδύσουν. Είτε οι κεντρικοί αμυντικοί της Ρεάλ Μαδρίτης θα παρέμεναν στις θέσεις τους και ο Μέσι θα συνδεόταν με το μεσαίο τμήμα της Μπαρτσελόνα, δημιουργώντας μια αριθμητική υπεροχή τεσσάρων εναντίον τριών.Ήταν μια τακτική αριστουργηματική κίνηση· η Μπαρτσελόνα συνέτριψε τη Μαδρίτη με 6-2.Το εκπληκτικό είναι πως ακόμα και στην ηλικία που βρίσκεται τώρα καταφέρνει να έχει αντίστοιχα αποτελέσματα μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολλές φορές πράγματα που δεν εξηγούνται. Στην προκειμένη περίπτωση όμως υπάρχει εξήγηση και είναι μία: Είναι ο Μέσι, ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ