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Protothema Sports: Τα τελευταία νέα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
SPORTS
Protothema Sports Τάκης Λεμονής Μουντιάλ 2026 Γρηγόρης Γκουντάρας Θοδωρής Βλάχος ΠΑΟΚ Τσέντι Όσμαν Μάικ Μπατίστ Κώστας Παπανικολάου

Protothema Sports: Τα τελευταία νέα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Στην παρουσίαση Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας

Το Protothema Sports με καλεσμένους Τάκη Λεμονή, Θοδωρή Βλάχο και Γρηγόρη Γκουντάρα
Protothema Sports: Τα τελευταία νέα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
Η αγχωτική πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ και οι μάχες της Αγγλίας με την Νορβηγία και της Αργεντινής με την Ελβετία. Ρεπορτάζ, παρασκήνια, αναλύσεις και όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το Μουντιάλ στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr του Σαββάτου 11 Ιουλίου, η οποία προβλήθηκε στις 14:00.

Ανάλυση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που αλλάζει επίπεδο, για την παραμονή του Κώστα Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ.

Στην εκπομπή του Σαββάτου καλεσμένοι ήταν ο προπονητής Τάκης Λεμονής και ο προπονητής της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, Θοδωρής Βλάχος.

Την παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.

Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.

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