Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Σπάτα: Ατυχήματα, ζημιές και ένα χάος στους δρόμους
Σπάτα: Ατυχήματα, ζημιές και ένα χάος στους δρόμους
Έντονο θέμα ακόμα και οδικής ασφάλειας για τους δρόμους των Σπάτων, με τους εργολάβους να αφήνουν επι μήνες τους δρόμους σκαμμένους και με λακκούβες.
Τα έργα αποχέτευσης στα Σπάτα είναι αναμφίβολα αναγκαία. Αναγκαία και πολυαναμενόμενα, αφού η Ανατολική Αττική παρέμενε για δεκαετίες μία από τις ελάχιστες περιοχές της Ευρώπης χωρίς σύγχρονο αποχετευτικό σύστημα — παρά τις κοινοτικές οδηγίες που επέβαλλαν την ύπαρξή του ήδη από το 2005. Δήμος και Περιφέρεια έτρεξαν τα δέοντα, ξεπέρασαν προβλήματα δεκαετιών και έκαναν αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει καμία άλλη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή...
Όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα στις γειτονιές των Σπάτων δεν είναι απλά ένα εργοτάξιο. Είναι η καθημερινή αίσθηση ότι κανείς δεν φέρει πραγματική ευθύνη για ό,τι αφήνουν πίσω τους τα σκαπτικά μηχανήματα.
Η εικόνα που επικρατεί σε πολλές γειτονιές των Σπάτων είναι ανησυχητική. Δρόμοι έχουν σκαφτεί, οι αγωγοί έχουν τοποθετηθεί, αλλά η οριστική ασφαλτόστρωση αργεί επί μήνες.
Οι συνέπειες είναι συγκεκριμένες και μετρήσιμες. Η πρόσφυση έχει μειωθεί δραματικά σε πολλά σημεία, το χαλίκι μεταφέρεται στο οδόστρωμα και οι λακκούβες πολλαπλασιάζονται. Μοτοσικλετιστές και ποδηλάτες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ μετά από κάθε βροχόπτωση οι δρόμοι μετατρέπονται σε λασπωμένα αδιέξοδα.
Παράλληλα, οδηγοί καταγγέλλουν ζημιές σε αναρτήσεις, αμορτισέρ, ζάντες, ελαστικά και συστήματα διεύθυνσης. Συνεργεία της περιοχής αναφέρουν αυξημένο αριθμό επισκευών που συνδέονται άμεσα με τις πρόχειρες αποκαταστάσεις — κόστος που πέφτει ολοκληρωτικά στις πλάτες των κατοίκων, χωρίς κανείς να αναλαμβάνει ευθύνη.
Έχει ήδη παρατηρηθεί και αύξηση των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων των κατοίκων της περιοχής κάτι που συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις: σε περιοχές με αυξημένη συχνότητα ζημιών και αποζημιώσεων, οι εταιρείες προχωρούν σε αναπροσαρμογές κατά την ανανέωση συμβολαίων. Η κακή κατάσταση των δρόμων, αν παραταθεί, μπορεί να στοιχίσει στους οδηγούς ακόμα και σε αυτό το επίπεδο.
Η επίσημη εξήγηση από την ΕΥΔΑΠ είναι ότι πριν από την οριστική ασφαλτόστρωση πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμές στεγανότητας και πιέσεων, να ολοκληρωθούν οι συνδέσεις των ιδιοκτησιών και να γίνει ο έλεγχος και η έγκριση της ΕΥΔΑΠ. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι τεχνικές δοκιμές είναι απαραίτητες. Αυτό που αμφισβητείται είναι το αν αυτές οι δοκιμές δικαιολογούν την παράλυση ολόκληρων γειτονιών για τέσσερις ή και περισσότερους μήνες. Σε καμία σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη η αναμονή για τεχνικές εγκρίσεις δεν μετατρέπει ολόκληρες οδούς σε χωμάτινες διαδρομές — χωρίς έστω προσωρινή ασφαλτόστρωση ή κατάλληλη διαμόρφωση.
Ποιος φταίει; Η... μπάλα πηγαινοέρχεται
Το δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων στα Σπάτα είναι έργο της ΕΥΔΑΠ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2025 μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Χάρη Σαχίνη και της αναδόχου κοινοπραξίας ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. – TEDRA – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Η αρμοδιότητα, η εποπτεία και η ευθύνη του έργου ανήκουν πλήρως στην ΕΥΔΑΠ και στον ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει για τη διαχείριση των εργοταξίων, τις προσωρινές και οριστικές αποκαταστάσεις των δρόμων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
Όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα στις γειτονιές των Σπάτων δεν είναι απλά ένα εργοτάξιο. Είναι η καθημερινή αίσθηση ότι κανείς δεν φέρει πραγματική ευθύνη για ό,τι αφήνουν πίσω τους τα σκαπτικά μηχανήματα.
Η εικόνα που επικρατεί σε πολλές γειτονιές των Σπάτων είναι ανησυχητική. Δρόμοι έχουν σκαφτεί, οι αγωγοί έχουν τοποθετηθεί, αλλά η οριστική ασφαλτόστρωση αργεί επί μήνες.
Οι συνέπειες είναι συγκεκριμένες και μετρήσιμες. Η πρόσφυση έχει μειωθεί δραματικά σε πολλά σημεία, το χαλίκι μεταφέρεται στο οδόστρωμα και οι λακκούβες πολλαπλασιάζονται. Μοτοσικλετιστές και ποδηλάτες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ μετά από κάθε βροχόπτωση οι δρόμοι μετατρέπονται σε λασπωμένα αδιέξοδα.
Παράλληλα, οδηγοί καταγγέλλουν ζημιές σε αναρτήσεις, αμορτισέρ, ζάντες, ελαστικά και συστήματα διεύθυνσης. Συνεργεία της περιοχής αναφέρουν αυξημένο αριθμό επισκευών που συνδέονται άμεσα με τις πρόχειρες αποκαταστάσεις — κόστος που πέφτει ολοκληρωτικά στις πλάτες των κατοίκων, χωρίς κανείς να αναλαμβάνει ευθύνη.
Έχει ήδη παρατηρηθεί και αύξηση των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων των κατοίκων της περιοχής κάτι που συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις: σε περιοχές με αυξημένη συχνότητα ζημιών και αποζημιώσεων, οι εταιρείες προχωρούν σε αναπροσαρμογές κατά την ανανέωση συμβολαίων. Η κακή κατάσταση των δρόμων, αν παραταθεί, μπορεί να στοιχίσει στους οδηγούς ακόμα και σε αυτό το επίπεδο.
Η επίσημη εξήγηση από την ΕΥΔΑΠ είναι ότι πριν από την οριστική ασφαλτόστρωση πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμές στεγανότητας και πιέσεων, να ολοκληρωθούν οι συνδέσεις των ιδιοκτησιών και να γίνει ο έλεγχος και η έγκριση της ΕΥΔΑΠ. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι τεχνικές δοκιμές είναι απαραίτητες. Αυτό που αμφισβητείται είναι το αν αυτές οι δοκιμές δικαιολογούν την παράλυση ολόκληρων γειτονιών για τέσσερις ή και περισσότερους μήνες. Σε καμία σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη η αναμονή για τεχνικές εγκρίσεις δεν μετατρέπει ολόκληρες οδούς σε χωμάτινες διαδρομές — χωρίς έστω προσωρινή ασφαλτόστρωση ή κατάλληλη διαμόρφωση.
Ποιος φταίει; Η... μπάλα πηγαινοέρχεται
Το δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων στα Σπάτα είναι έργο της ΕΥΔΑΠ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2025 μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Χάρη Σαχίνη και της αναδόχου κοινοπραξίας ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. – TEDRA – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Η αρμοδιότητα, η εποπτεία και η ευθύνη του έργου ανήκουν πλήρως στην ΕΥΔΑΠ και στον ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει για τη διαχείριση των εργοταξίων, τις προσωρινές και οριστικές αποκαταστάσεις των δρόμων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, από την πλευρά του, έχει τον ρόλο του παρατηρητή. Η δημοτική αρχή παραδέχεται ρητά ότι «ο Δήμος δεν είναι ο φορέας υλοποίησης», ενώ προσθέτει ότι «παρακολουθεί καθημερινά» την πορεία του έργου και «παρεμβαίνει θεσμικά» προς την ΕΥΔΑΠ και τον ανάδοχο όπου κρίνεται απαραίτητο. Με άλλα λόγια: το πρόβλημα είναι της ΕΥΔΑΠ και ο Δήμος «παρακολουθεί».
Αυτή η ανταλλαγή ευθυνών είναι που εξοργίζει τους κατοίκους περισσότερο κι από τις λακκούβες.
10.000 συνδέσεις αλλά πότε;
Το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος αφορά περίπου 10.000 συνδέσεις — μια τεράστια κλίμακα που εξηγεί γιατί τα εργοτάξια απλώνονται σε τόσες γειτονιές ταυτόχρονα. Το 2026 η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω τριών εργολαβικών συμβάσεων. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και η κλίμακά του είναι αναμφίβολα ιστορική για την περιοχή.
Όμως το μέγεθος ενός έργου δεν είναι άλλοθι για την απουσία διαχείρισης. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερο είναι ένα έργο, τόσο περισσότερο χρειάζεται αυστηρά χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης, ενδιάμεσες λύσεις για τους πολίτες και διαφάνεια ως προς το πότε και πού θα επέλθει η οριστική επαναφορά.
Ποιος απαντά τελικά;
Ο Δήμος δείχνει την ΕΥΔΑΠ.
Η ΕΥΔΑΠ εκτελεί μέσω εργολάβων. Οι εργολάβοι τηρούν τις δικές τους προτεραιότητες. Και οι κάτοικοι βρίσκονται στη μέση, πληρώνοντας διπλά: μία φορά με την καθημερινή ταλαιπωρία και μία φορά από την τσέπη τους.
Κανείς δεν ζητά να σταματήσει η αποχέτευση. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το τελικό αποτέλεσμα θα αναβαθμίσει σημαντικά τη ζωή στην περιοχή. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι πολύ πιο απλό: να μάθουν επιτέλους ποιος είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει σήμερα. Και αν συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα σε έναν από αυτούς τους σκαμμένους δρόμους, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;
Αυτή η ανταλλαγή ευθυνών είναι που εξοργίζει τους κατοίκους περισσότερο κι από τις λακκούβες.
10.000 συνδέσεις αλλά πότε;
Το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος αφορά περίπου 10.000 συνδέσεις — μια τεράστια κλίμακα που εξηγεί γιατί τα εργοτάξια απλώνονται σε τόσες γειτονιές ταυτόχρονα. Το 2026 η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω τριών εργολαβικών συμβάσεων. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και η κλίμακά του είναι αναμφίβολα ιστορική για την περιοχή.
Όμως το μέγεθος ενός έργου δεν είναι άλλοθι για την απουσία διαχείρισης. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερο είναι ένα έργο, τόσο περισσότερο χρειάζεται αυστηρά χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης, ενδιάμεσες λύσεις για τους πολίτες και διαφάνεια ως προς το πότε και πού θα επέλθει η οριστική επαναφορά.
Ποιος απαντά τελικά;
Ο Δήμος δείχνει την ΕΥΔΑΠ.
Η ΕΥΔΑΠ εκτελεί μέσω εργολάβων. Οι εργολάβοι τηρούν τις δικές τους προτεραιότητες. Και οι κάτοικοι βρίσκονται στη μέση, πληρώνοντας διπλά: μία φορά με την καθημερινή ταλαιπωρία και μία φορά από την τσέπη τους.
Κανείς δεν ζητά να σταματήσει η αποχέτευση. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το τελικό αποτέλεσμα θα αναβαθμίσει σημαντικά τη ζωή στην περιοχή. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι πολύ πιο απλό: να μάθουν επιτέλους ποιος είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει σήμερα. Και αν συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα σε έναν από αυτούς τους σκαμμένους δρόμους, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;
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