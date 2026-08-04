Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση «αγορά» και τιμή - στόχο τα 55 ευρώ ανά μετοχή
Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση «αγορά» και τιμή - στόχο τα 55 ευρώ ανά μετοχή
Ο επενδυτικός κολοσσός βλέπει σημαντική αναβάθμιση της αποτίμησης και χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό χώρο των υποδομών
Με θετική σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο τα 55 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 22% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών στο Χ.Α., η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χαρακτηρίζοντας τον όμιλο ως «μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον ανερχόμενο πρωταθλητή της Ελλάδας στις υποδομές» και «μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό χώρο των υποδομών». Ο διεθνής επενδυτικός οίκος θεωρεί ότι η αγορά εξακολουθεί να μην αποτιμά πλήρως την αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων του ομίλου, ιδιαίτερα της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανατίμησης (rerating) της μετοχής.
Σύμφωνα με την UBS, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον ολοκληρώσει τη μετάβασή της από έναν παραδοσιακό κατασκευαστικό όμιλο σε έναν ολοκληρωμένο επενδυτή και διαχειριστή υποδομών, με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερης διάρκειας στην Ευρώπη. Οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν πλέον τον βασικό μοχλό δημιουργίας αξίας, προσφέροντας μακροχρόνιες και συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό ταμειακές ροές, ενώ το κατασκευαστικό σκέλος διασφαλίζει συνεχή τροφοδότηση νέων έργων και υψηλή ορατότητα εσόδων χάρη στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων.
Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής ιστορίας είναι η σημαντική αύξηση της συνεισφοράς των παραχωρήσεων στα αποτελέσματα. Η UBS εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του συγκεκριμένου τομέα θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 11% έως το 2030, καθώς η Αττική Οδός και η Εγνατία Οδός εισέρχονται σε πλήρη λειτουργία και ωρίμανση. Αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της κυκλοφορίας, τις αναπροσαρμογές διοδίων που συνδέονται με τον πληθωρισμό και τη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας, οδηγεί την UBS στην πρόβλεψη ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα διπλασιαστούν έως το 2030 σε σχέση με το 2025.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις προοπτικές δημιουργίας ταμειακών ροών. Ο οίκος εκτιμά ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε σημείο καμπής, καθώς όσο ωριμάζουν οι νέες παραχωρήσεις και μειώνεται ο δανεισμός σε επίπεδο έργων, ολοένα μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών ταμειακών ροών θα κατευθύνεται στη μητρική εταιρεία. Η UBS προβλέπει σωρευτικές ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 1,6 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030, οι οποίες δημιουργούν χρηματοδοτική δυνατότητα της τάξης των 2,3 δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις, εξαγορές και υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους.
Θετική είναι και η αξιολόγηση των προοπτικών της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η UBS εκτιμά ότι η ελληνική αγορά εισέρχεται σε νέο κύκλο μεγάλων έργων υποδομών, με δυνητικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ύψους 8-10 δισ. ευρώ, ενώ το σημερινό ανεκτέλεστο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, προσφέρει υψηλή ορατότητα εσόδων για τα επόμενα χρόνια. Ο οίκος θεωρεί ότι η ηγετική θέση του ομίλου, η τεχνογνωσία και το ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας υποδομών του επιτρέπουν να απορροφήσει σημαντικό μέρος των νέων διαγωνισμών παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.
Στην αποτίμησή της, η UBS εφαρμόζει τη μέθοδο Sum-of-the-Parts (SoTP) και καταλήγει ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία ενσωματώνει περίπου 40% discount σε σχέση με την αποτίμηση που αποδίδει η ίδια στην Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό. Η αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 16% την επόμενη πενταετία οδηγεί την UBS στο συμπέρασμα ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών υποδομών, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω αναβάθμιση (rerating) της αποτίμησής της.
Πηγή: newmoney
Σύμφωνα με την UBS, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον ολοκληρώσει τη μετάβασή της από έναν παραδοσιακό κατασκευαστικό όμιλο σε έναν ολοκληρωμένο επενδυτή και διαχειριστή υποδομών, με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερης διάρκειας στην Ευρώπη. Οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν πλέον τον βασικό μοχλό δημιουργίας αξίας, προσφέροντας μακροχρόνιες και συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό ταμειακές ροές, ενώ το κατασκευαστικό σκέλος διασφαλίζει συνεχή τροφοδότηση νέων έργων και υψηλή ορατότητα εσόδων χάρη στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων.
Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής ιστορίας είναι η σημαντική αύξηση της συνεισφοράς των παραχωρήσεων στα αποτελέσματα. Η UBS εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του συγκεκριμένου τομέα θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 11% έως το 2030, καθώς η Αττική Οδός και η Εγνατία Οδός εισέρχονται σε πλήρη λειτουργία και ωρίμανση. Αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της κυκλοφορίας, τις αναπροσαρμογές διοδίων που συνδέονται με τον πληθωρισμό και τη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας, οδηγεί την UBS στην πρόβλεψη ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα διπλασιαστούν έως το 2030 σε σχέση με το 2025.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις προοπτικές δημιουργίας ταμειακών ροών. Ο οίκος εκτιμά ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε σημείο καμπής, καθώς όσο ωριμάζουν οι νέες παραχωρήσεις και μειώνεται ο δανεισμός σε επίπεδο έργων, ολοένα μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών ταμειακών ροών θα κατευθύνεται στη μητρική εταιρεία. Η UBS προβλέπει σωρευτικές ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 1,6 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030, οι οποίες δημιουργούν χρηματοδοτική δυνατότητα της τάξης των 2,3 δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις, εξαγορές και υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους.
Θετική είναι και η αξιολόγηση των προοπτικών της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η UBS εκτιμά ότι η ελληνική αγορά εισέρχεται σε νέο κύκλο μεγάλων έργων υποδομών, με δυνητικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ύψους 8-10 δισ. ευρώ, ενώ το σημερινό ανεκτέλεστο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, προσφέρει υψηλή ορατότητα εσόδων για τα επόμενα χρόνια. Ο οίκος θεωρεί ότι η ηγετική θέση του ομίλου, η τεχνογνωσία και το ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας υποδομών του επιτρέπουν να απορροφήσει σημαντικό μέρος των νέων διαγωνισμών παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.
Στην αποτίμησή της, η UBS εφαρμόζει τη μέθοδο Sum-of-the-Parts (SoTP) και καταλήγει ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία ενσωματώνει περίπου 40% discount σε σχέση με την αποτίμηση που αποδίδει η ίδια στην Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό. Η αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 16% την επόμενη πενταετία οδηγεί την UBS στο συμπέρασμα ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών υποδομών, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω αναβάθμιση (rerating) της αποτίμησής της.
Πηγή: newmoney
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