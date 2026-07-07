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Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό
Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό
O πρώτος ημιτελικός θα προκύψει από τους νικητές των Γαλλία - Μαρόκο και Ισπανία - Βέλγιο, ενώ ο δεύτερος από το Νορβηγία - Αγγλία
Τρία από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026έχουν ήδη γίνει γνωστά. Η Νορβηγία που έκανε τη μίνι έκπληξη κι απέκλεισε τη Βραζιλία, θα αντιμετωπίσει την Αγγλία που έκαμψε με δυσκολία την αντίσταση του Μεξικού στο «Αζτέκα».
Η υπερηχητική Γαλλία τα βρήκε... σκούρα κόντρα στην Παραγουάη, αλλά έκανε τη δουλειά και θα συναντήσει το Μαρόκο στα προημιτελικά.
Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου με την Πορτογαλία και θα αγωνιστεί με το Βέλγιο που διέλυσε τις ΗΠΑ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι των προημιτελικών.
Μοναδικές εκκρεμότητες για τη συμπλήρωση του «παζλ», οι αναμετρήσεις της Αργεντινής με την Αίγυπτο και της Ελβετίας με την Κολομβία.
Όσον αφορά τις διασταυρώσεις, ο πρώτος ημιτελικός θα προκύψει από τους νικητές των Γαλλία - Μαρόκο και Ισπανία - Βέλγιο, ενώ ο δεύτερος από το Νορβηγία - Αγγλία και τον νικητή του ζευγαριού που θα προκύψει από τα σημερινά (7/7) παιχνίδια.
Γαλλία - Παραγουάη 1-0
Καναδάς - Μαρόκο 0-3
Βραζιλία - Νορβηγία 1-2
Μεξικό - Αγγλία 2-3
Ισπανία - Πορτογαλία 1-0
ΗΠΑ - Βέλγιο 1-4
Αργεντινή - Αίγυπτος (7/7, 19:00)
Η υπερηχητική Γαλλία τα βρήκε... σκούρα κόντρα στην Παραγουάη, αλλά έκανε τη δουλειά και θα συναντήσει το Μαρόκο στα προημιτελικά.
Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου με την Πορτογαλία και θα αγωνιστεί με το Βέλγιο που διέλυσε τις ΗΠΑ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι των προημιτελικών.
Μοναδικές εκκρεμότητες για τη συμπλήρωση του «παζλ», οι αναμετρήσεις της Αργεντινής με την Αίγυπτο και της Ελβετίας με την Κολομβία.
Όσον αφορά τις διασταυρώσεις, ο πρώτος ημιτελικός θα προκύψει από τους νικητές των Γαλλία - Μαρόκο και Ισπανία - Βέλγιο, ενώ ο δεύτερος από το Νορβηγία - Αγγλία και τον νικητή του ζευγαριού που θα προκύψει από τα σημερινά (7/7) παιχνίδια.
Γαλλία - Παραγουάη 1-0
Τα αποτελέσματα της «φάσης των 16»
Καναδάς - Μαρόκο 0-3
Βραζιλία - Νορβηγία 1-2
Μεξικό - Αγγλία 2-3
Ισπανία - Πορτογαλία 1-0
ΗΠΑ - Βέλγιο 1-4
Αργεντινή - Αίγυπτος (7/7, 19:00)
Ελβετία - Κολομβία (7/7, 23:00)
Γαλλία - Μαρόκο
Νορβηγία - Αγγλία
Ισπανία - Βέλγιο
Αργεντινή - Αίγυπτος / Ελβετία - Κολομβία
Γαλλία - Μαρόκο / Ισπανία - Βέλγιο
Νορβηγία - Αγγλία / Αργεντινή - Αίγυπτος ή Ελβετία - Κολομβία
Γαλλία - Μαρόκο
Τα προημιτελικά
Νορβηγία - Αγγλία
Ισπανία - Βέλγιο
Αργεντινή - Αίγυπτος / Ελβετία - Κολομβία
Γαλλία - Μαρόκο / Ισπανία - Βέλγιο
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Νορβηγία - Αγγλία / Αργεντινή - Αίγυπτος ή Ελβετία - Κολομβία
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