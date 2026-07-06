Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Ολυμπιακός: Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας φανέλα για την επόμενη σεζόν
Ολυμπιακός: Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας φανέλα για την επόμενη σεζόν
Με ανάρτησή του στα social media ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο κοινό τη νέα, εκτός έδρας εμφάνιση της σεζόν 2026-2027
Τα... αποκαλυπτήρια της νέας, εκτός έδρας εμφάνισής του για τη σεζόν που μας έρχεται (2026-2027) έκανε το πρωί της Δευτέρας (6/7) ο Ολυμπιακός.
Οι «ερυθρόλευκοι» μέσω ανάρτησης στα social media παρουσίασαν τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ -κυρίως- στα εκτός έδρας παιχνίδια, με το λευκό να ξεχωρίζει και το κόκκινο να δίνει μια όμορφη πινελιά.
Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στις φωτογραφίες, κεντρικά πρόσωπα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Πάμπλο Μαφέο.
Οι «ερυθρόλευκοι» μέσω ανάρτησης στα social media παρουσίασαν τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ -κυρίως- στα εκτός έδρας παιχνίδια, με το λευκό να ξεχωρίζει και το κόκκινο να δίνει μια όμορφη πινελιά.
Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στις φωτογραφίες, κεντρικά πρόσωπα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Πάμπλο Μαφέο.
Wherever we go, we carry our colours with us.— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 6, 2026
Introducing the new Olympiacos FC 26/27 Away Jersey.#OlympiacosFC #adidasgr #adidasfootball @adidasfootball pic.twitter.com/q83t5XN9r8
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα