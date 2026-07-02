Μουντιάλ 2026: H Ισπανία κόντρα στην Αυστρία και η μάχη του Κριστιάνο με τον Μόντριτς τα ξημερώματα στο σημερινό πρόγραμμα
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Μουντιάλ Λαμίν Γιαμάλ Ισπανία Πορτογαλία

Μουντιάλ 2026: H Ισπανία κόντρα στην Αυστρία και η μάχη του Κριστιάνο με τον Μόντριτς τα ξημερώματα στο σημερινό πρόγραμμα

Το βράδυ της Πέμπτης (02/07) και τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/07) θα διεξαχθούν τρεις ακόμα αγώνες και θα προκύψουν τρία επιπλέον ζευγάρια

Μουντιάλ 2026: H Ισπανία κόντρα στην Αυστρία και η μάχη του Κριστιάνο με τον Μόντριτς τα ξημερώματα στο σημερινό πρόγραμμα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 φτάνει στην ολοκλήρωσης της με τον «χάρτη» των «16» να έχει αρχίσει να διαμορφώνεται.

Το βράδυ της Πέμπτης (02/07) και τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/07) θα διεξαχθούν τρεις ακόμα αγώνες και θα προκύψουν τρία επιπλέον ζευγάρια των «16» της διοργάνωσης.

Στις 22:00 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η συνέχεια θα δοθεί τα ξημερώματα στις 02:00 με τη σπουδαία αναμέτρηση Πορτογαλία - Κροατία. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα θα κλείσει στις 06:00 τα ξημερώματα. Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.


Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

Ισπανία - Αυστρία (22:00, ΕΡΤ2)

Πορτογαλία - Κροατία (02:00, ΕΡΤ2)

Κλείσιμο
Ελβετία - Αλγερία (06;00, ΕΡΤ1)
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης