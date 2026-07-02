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Μουντιάλ 2026: H Ισπανία κόντρα στην Αυστρία και η μάχη του Κριστιάνο με τον Μόντριτς τα ξημερώματα στο σημερινό πρόγραμμα
Μουντιάλ 2026: H Ισπανία κόντρα στην Αυστρία και η μάχη του Κριστιάνο με τον Μόντριτς τα ξημερώματα στο σημερινό πρόγραμμα
Το βράδυ της Πέμπτης (02/07) και τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/07) θα διεξαχθούν τρεις ακόμα αγώνες και θα προκύψουν τρία επιπλέον ζευγάρια
Η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 φτάνει στην ολοκλήρωσης της με τον «χάρτη» των «16» να έχει αρχίσει να διαμορφώνεται.
Το βράδυ της Πέμπτης (02/07) και τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/07) θα διεξαχθούν τρεις ακόμα αγώνες και θα προκύψουν τρία επιπλέον ζευγάρια των «16» της διοργάνωσης.
Στις 22:00 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η συνέχεια θα δοθεί τα ξημερώματα στις 02:00 με τη σπουδαία αναμέτρηση Πορτογαλία - Κροατία. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Το πρόγραμμα θα κλείσει στις 06:00 τα ξημερώματα. Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.
Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ισπανία - Αυστρία (22:00, ΕΡΤ2)
Πορτογαλία - Κροατία (02:00, ΕΡΤ2)
Ελβετία - Αλγερία (06;00, ΕΡΤ1)
Το βράδυ της Πέμπτης (02/07) και τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/07) θα διεξαχθούν τρεις ακόμα αγώνες και θα προκύψουν τρία επιπλέον ζευγάρια των «16» της διοργάνωσης.
Στις 22:00 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η συνέχεια θα δοθεί τα ξημερώματα στις 02:00 με τη σπουδαία αναμέτρηση Πορτογαλία - Κροατία. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Το πρόγραμμα θα κλείσει στις 06:00 τα ξημερώματα. Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.
Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026
Ισπανία - Αυστρία (22:00, ΕΡΤ2)
Πορτογαλία - Κροατία (02:00, ΕΡΤ2)
Ελβετία - Αλγερία (06;00, ΕΡΤ1)
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