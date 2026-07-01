Η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαϊμπάρι από την Αϊντχόφεν
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Ισμαέλ Σαϊμπάρι Μαρόκο Μπάγερν Μονάχου

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαϊμπάρι από την Αϊντχόφεν

Με 55 εκατ. ευρώ ο Μαροκινός πήρε μεταγραφή στους Βαυαρούς για να πλαισιώσει την επιθετική γραμμή, μαζί με τους Ντίαζ, Κέιν και Ολίσε

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαϊμπάρι από την Αϊντχόφεν
Ενίσχυση στην επιθετική γραμμή για τη Μπάγερν Μονάχου!

Οι Βαυαροί προχώρησαν στην απόκτηση του 25χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού, Ισμαέλ Σαϊμπάρι, από την Αϊντχόφεν, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο Σαϊμπάρι αποτέλεσε τη μεγάλη αποκάλυψη της Eredivisie την περσινή σεζόν καθώς σε 37 συμμετοχές με τη φανέλα της Αϊντχόφεν κατέγραψε συνολικά 19 γκολ και εννέα ασίστ.

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις τον έβαλαν στο «στόχαστρο» της Μπάγερν, η οποία δούλευε την περίπτωσή του από τις αρχές καλοκαιριού.

Τελικά οι Βαυαροί ήρθαν σε συμφωνία με τους Ολλανδούς για το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ και ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου, ο οποίος την ίδια ώρα βρισκόταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική του Μαρόκο.

Από την πλευρά του ο Σαϊμπάρι εμφανίστηκε ενθουσιασμένος στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μπάγερν και στάθηκε στο ρόλο που έπαιξε ο Κομπανί στην τελική του απόφαση.

«Από μικρό παιδί ονειρεύεσαι να υπογράψεις συμβόλαιο με έναν σύλλογο όπως η Μπάγερν – όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο.

Η Μπάγερν διεκδικεί κάθε χρόνο τους σημαντικότερους τίτλους, όπως το Champions League, και θέλω να κατακτήσω όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια εδώ.

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Το αγωνιστικό στυλ της Μπάγερν ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά μου· εδώ μπορώ να παίξω το δικό μου ποδόσφαιρο και θα δουλεύω σκληρά κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα.

Ο προπονητής Βενσάν Κομπανί έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του» τόνισε χαρακτηριστικά.

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