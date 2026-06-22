Τένις: Τετραετής αποκλεισμός στη νικήτρια του Wimbledon 2023 Μαρκέτα Βοντρούσοβα

Η Τσέχα τενίστρια τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών, αφού αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025





Η Τσέχα τενίστρια δεν παρέδωσε δείγμα όταν της ζητήθηκε από έναν Αξιωματούχο Ελέγχου Ντόπινγκ (DCO) κατά τη διάρκεια απόπειρας αιφνιδιαστικού ελέγχου εκτός αγώνων στο σπίτι της, στις 3 Δεκεμβρίου 2025.







Η ίδια είχε εκδώσει δήλωση στο Instagram τον Απρίλιο, εξηγώντας λεπτομερώς πώς η ξαφνική επίσκεψη του αξιωματούχου της προκάλεσε «οξεία αντίδραση στο στρες», η οποία, όπως είπε, την εμπόδισε να σκεφτεί καθαρά. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η 26χρονη παρουσίασε εξηγήσεις σύμφωνα με τις οποίες το έντονο άγχος και η κακή ψυχική της υγεία επηρέασαν τη λήψη των αποφάσεών της, ενώ εξέφρασε και ανησυχίες για την προσωπική της ασφάλεια.



Ωστόσο, ο ITIA ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου τη Δευτέρα ότι το ανεξάρτητο δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα αποδεικτικά στοιχεία δεν προσέφεραν «καμία πειστική δικαιολογία» για την άρνηση του ελέγχου.





Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ITIA, Κάρεν Μούρχαους (Karen Moorhouse), ανέφερε σε δήλωσή της:

«Κατανοούμε ότι η διαδικασία ελέγχου είναι άβολη και αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ένα επιπλέον βάρος για τους παίκτες, των οποίων η δουλειά συνοδεύεται ήδη από υψηλό επίπεδο πίεσης και ελέγχου, αλλά είναι απαραίτητη για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.



Κλείσιμο



Η παίκτρια, ο ITIA και ο Εθνικός Οργανισμός



Ο δικηγόρος της τενίστριας, Δρ. Γιαν Έξνερ (Dr Jan Exner), δήλωσε μέσω γραπτού μηνύματος:

«Θα εξετάσουμε το σκεπτικό της απόφασης και θα αποφασίσουμε για τις επόμενες ενέργειές μας. Πρώτα πρέπει να συμβουλευτούμε τη Μαρκέτα. Δεν θέλω να κάνω εικασίες για περαιτέρω βήματα αυτή τη στιγμή».



Ένα ανεξάρτητο δικαστήριο επέβαλε στη Βοντρούσοβα, πρώην Νο. 6 στον κόσμο, τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή για το συγκεκριμένο παράπτωμα.Η Τσέχα τενίστρια δεν παρέδωσε δείγμα όταν της ζητήθηκε από έναν Αξιωματούχο Ελέγχου Ντόπινγκ (DCO) κατά τη διάρκεια απόπειρας αιφνιδιαστικού ελέγχου εκτός αγώνων στο σπίτι της, στις 3 Δεκεμβρίου 2025.Η 26χρονη Βοντρούσοβα κατηγορήθηκε τον Φεβρουάριο από τον Διεθνή Οργανισμό Ακεραιότητας του Τένις (ITIA), ο οποίος επιβλέπει το Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ, και ακολούθησε ακροαματική διαδικασία.Η ίδια είχε εκδώσει δήλωση στο Instagram τον Απρίλιο, εξηγώντας λεπτομερώς πώς η ξαφνική επίσκεψη του αξιωματούχου της προκάλεσε «οξεία αντίδραση στο στρες», η οποία, όπως είπε, την εμπόδισε να σκεφτεί καθαρά. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η 26χρονη παρουσίασε εξηγήσεις σύμφωνα με τις οποίες το έντονο άγχος και η κακή ψυχική της υγεία επηρέασαν τη λήψη των αποφάσεών της, ενώ εξέφρασε και ανησυχίες για την προσωπική της ασφάλεια.Ωστόσο, ο ITIA ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου τη Δευτέρα ότι το ανεξάρτητο δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα αποδεικτικά στοιχεία δεν προσέφεραν «καμία πειστική δικαιολογία» για την άρνηση του ελέγχου.Η θέση του ITIA και το δικαίωμα έφεσηςΗ Διευθύνουσα Σύμβουλος του ITIA, Κάρεν Μούρχαους (Karen Moorhouse), ανέφερε σε δήλωσή της:«Κατανοούμε ότι η διαδικασία ελέγχου είναι άβολη και αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ένα επιπλέον βάρος για τους παίκτες, των οποίων η δουλειά συνοδεύεται ήδη από υψηλό επίπεδο πίεσης και ελέγχου, αλλά είναι απαραίτητη για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.Η ασφάλεια και η ευημερία των παικτών και των ελεγκτών μας είναι πραγματικά σημαντική για εμάς. Οι ελεγκτές μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες και το φύλο του μάρτυρα ελέγχου αντιστοιχεί πάντα με αυτό του παίκτη. Φέρουν ταυτότητα ανά πάσα στιγμή και οι παίκτες μπορούν να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους με άλλους τρόπους εάν ποτέ δεν είναι σίγουροι».Η παίκτρια, ο ITIA και ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ της χώρας της έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS).Ο δικηγόρος της τενίστριας, Δρ. Γιαν Έξνερ (Dr Jan Exner), δήλωσε μέσω γραπτού μηνύματος:«Θα εξετάσουμε το σκεπτικό της απόφασης και θα αποφασίσουμε για τις επόμενες ενέργειές μας. Πρώτα πρέπει να συμβουλευτούμε τη Μαρκέτα. Δεν θέλω να κάνω εικασίες για περαιτέρω βήματα αυτή τη στιγμή».

«Έφτασα σε οριακό σημείο»

Στη δήλωσή της στο Instagram τον Απρίλιο, η Βοντρούσοβα είχε αναφέρει:

«Το πρόσφατο περιστατικό με τον έλεγχο ντόπινγκ συνέβη επειδή έφτασα σε οριακό σημείο μετά από μήνες σωματικού και ψυχικού στρες».



Και πρόσθεσε τότε:

«Όταν κάποιος χτύπησε το κουδούνι μου αργά το βράδυ χωρίς να ταυτοποιηθεί σωστά ή να ακολουθήσει το πρωτόκολλο, αντέδρασα ως ένας άνθρωπος που φοβήθηκε. Εκείνη τη στιγμή, το θέμα ήταν να νιώσω ασφαλής, όχι να αποφύγω οτιδήποτε.



Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι υπέστην Οξεία Αντίδραση στο Στρες (F43.0) και Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (F41.1). Εκείνη τη στιγμή, ο φόβος θόλωσε την κρίση μου και απλά δεν μπορούσα να επεξεργαστώ την κατάσταση ορθολογικά. Μετά από αυτό που συνέβη στην Πέτρα (Κβίτοβα, τη συμπατριώτισσά της και επίσης πρωταθλήτρια του Γουίμπλεντον, η οποία έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι μέσα στο ίδιο της το σπίτι πριν από 10 χρόνια), δεν παίρνουμε ελαφρά τους αγνώστους στην πόρτα μας».



Οι κανόνες του «Whereabouts»

Οι κανόνες για τον εντοπισμό των αθλητών (whereabouts) απαιτούν από τους τενίστες να δηλώνουν μια τοποθεσία και ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο για κάθε ημέρα του έτους. Η άρνηση ελέγχου ή η αποτυχία ενημέρωσης των στοιχείων εντοπισμού τρεις φορές εντός 12 μηνών μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις.



Στην περίπτωση της Βοντρούσοβα, ο ελεγκτής έφτασε εκτός του χρονικού πλαισίου που είχε δηλώσει η ίδια και, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, απέτυχε επίσης να ταυτοποιηθεί. Εκτός από τις υποβολές των whereabouts, οι παίκτες μπορούν να ελεγχθούν τυχαία ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ του Τένις (TADP).



«Ο απρόβλεπτος έλεγχος είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία του καθαρού αθλητισμού», δήλωσε τη Δευτέρα η Μούρχαους. «Το ανεξάρτητο δικαστήριο τελικά υποστήριξε αυτή την αρχή. Αυτή η υπόθεση αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι οι παίκτες μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος, και ότι η άρνηση ενέχει σημαντικό κίνδυνο».



Ο Κώδικας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) ορίζει ότι ο ITIA πρέπει να πραγματοποιεί ελέγχους εκτός του δηλωμένου ωραρίου έναν συγκεκριμένο αριθμό φορών, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του ITIA τον Απρίλιο. Ο εκπρόσωπος του WADA, Τζέιμς Φιτζέραλντ (James Fitzgerald), δήλωσε πέρυσι: «Το νόημα των ελέγχων εκτός αγώνων είναι να αποτελούν έκπληξη. Η συλλογή δειγμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός των ωρών που έχουν δοθεί (εντός ορισμένων παραμέτρων που σέβονται την εύλογη πρόσβαση και τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα)».



Η αναστολή της Βοντρούσοβα θα λήξει στις 21 Ιουνίου 2030. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού της, δεν της επιτρέπεται να αγωνίζεται, να προπονεί ή να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα των ITF, WTA, ATP, των Grand Slams ή οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις του ITIA, η Βοντρούσοβα θα έχει πρόσβαση σε ανεξάρτητη και εμπιστευτική υποστήριξη ψυχικής υγείας μέσω του προγράμματος υποστήριξης παικτών του οργανισμού.