Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Παναθηναϊκός: «Ο Νίστρουπ μου έστειλε μήνυμα και μου είπε να συναντηθούμε…»
Παναθηναϊκός: «Ο Νίστρουπ μου έστειλε μήνυμα και μου είπε να συναντηθούμε…»
Ενώ το απόγευμα της Κυριακής (21/6) στις 4 είναι προγραμματισμένη η παρουσίαση του Γιάκομπ Νίστρουπ από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μία απρόσμενη «επαννένωση» θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου επί αυστριακού εδάφους
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε φιλικό ματς την Ραπίντ Βιέννης και δύο φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά και να τα πουν από κοντά. Ο λόγος για τους προπονητές των δύο κλαμπ, Γιάκομπ Νίστρουπ και Γιοχάνες Χοφ Θόρουπ. Μια φιλία που συνδέει τους δύο νεαρούς Δανούς τεχνικούς εδώ και καιρό.
Τον 37χρονο προπονητή της Ραπίντ Βιένης και τον ένα χρόνο μεγαλύτερό του, του Παναθηναϊκού, οι οποίοι σε λιγότερο από ένα μήνα θα βρεθούν «αντίπαλοι» για 90 λεπτά στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στη Ραπίντ Βιένης και στον Παναθηναϊκό.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Τον 37χρονο προπονητή της Ραπίντ Βιένης και τον ένα χρόνο μεγαλύτερό του, του Παναθηναϊκού, οι οποίοι σε λιγότερο από ένα μήνα θα βρεθούν «αντίπαλοι» για 90 λεπτά στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στη Ραπίντ Βιένης και στον Παναθηναϊκό.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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