Εβάν Φουρνιέ για την κατάκτηση της Euroleague: Είμαι περήφανος που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή
SPORTS
Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Euroleague

Εβάν Φουρνιέ για την κατάκτηση της Euroleague: Είμαι περήφανος που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή

Η ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ για το τέλος της σεζόν και την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό

Εβάν Φουρνιέ για την κατάκτηση της Euroleague: Είμαι περήφανος που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή
Οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσαν τη σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Basket League ενώ είχε προηγηθεί και η άνοδος στην κορυφή της Ευρώπης. 

Ήδη έχουν ξεκινήσει διακοπές αλλά ο Εβάν Φουρνιέ σε μπρέικ από τα μπάνια του ανέβασε post για την μαγική σεζόν στη Euroleague και ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του και τον κόσμο. 

«Γεμάτος από αγάπη, οδηγούμενος από φιλοδοξία και θετικότητα. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή. Είμαι περήφανος που μπορέσαμε να το γιορτάσουμε αυτό μαζί. Τα λέμε σύντομα», έγραψε ο Γάλλος που ήταν ο MVP του Final-4 της Euroleague.

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης