Πολύ υψηλή φωτοπροστασία, ενίσχυση του skin barrier και υψηλή ανεκτικότητα για καθημερινή χρήση, κάθε εποχή του χρόνου, από τη νέα Luxurious SunCare SKIN BARRIER PROTECTION SPF50
Εβάν Φουρνιέ για την κατάκτηση της Euroleague: Είμαι περήφανος που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή
Εβάν Φουρνιέ για την κατάκτηση της Euroleague: Είμαι περήφανος που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή
Η ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ για το τέλος της σεζόν και την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
Οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσαν τη σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Basket League ενώ είχε προηγηθεί και η άνοδος στην κορυφή της Ευρώπης.
Ήδη έχουν ξεκινήσει διακοπές αλλά ο Εβάν Φουρνιέ σε μπρέικ από τα μπάνια του ανέβασε post για την μαγική σεζόν στη Euroleague και ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του και τον κόσμο.
«Γεμάτος από αγάπη, οδηγούμενος από φιλοδοξία και θετικότητα. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή. Είμαι περήφανος που μπορέσαμε να το γιορτάσουμε αυτό μαζί. Τα λέμε σύντομα», έγραψε ο Γάλλος που ήταν ο MVP του Final-4 της Euroleague.
Ήδη έχουν ξεκινήσει διακοπές αλλά ο Εβάν Φουρνιέ σε μπρέικ από τα μπάνια του ανέβασε post για την μαγική σεζόν στη Euroleague και ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του και τον κόσμο.
«Γεμάτος από αγάπη, οδηγούμενος από φιλοδοξία και θετικότητα. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή. Είμαι περήφανος που μπορέσαμε να το γιορτάσουμε αυτό μαζί. Τα λέμε σύντομα», έγραψε ο Γάλλος που ήταν ο MVP του Final-4 της Euroleague.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα