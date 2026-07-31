Περιορισμένες οι ζημιές στο Φοινικόδασος του Πρέβελη, σύμφωνα με την Περιφέρια Ρεθύμνου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Περιφέρεια Ρεθύμνου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς