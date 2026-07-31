Περιορισμένες οι ζημιές στο Φοινικόδασος του Πρέβελη, σύμφωνα με την Περιφέρια Ρεθύμνου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Πρέβελη Ρέθυμνο ζημιές Πυρκαγιά

Περιορισμένες οι ζημιές στο Φοινικόδασος του Πρέβελη, σύμφωνα με την Περιφέρια Ρεθύμνου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Περιφέρεια Ρεθύμνου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς

Περιορισμένες οι ζημιές στο Φοινικόδασος του Πρέβελη, σύμφωνα με την Περιφέρια Ρεθύμνου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Περιορισμένες σε συγκεκριμένο τμήμα του Φοινικόδασους του Πρέβελη και όχι στο σύνολο του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, είναι, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, οι ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά.

Την εκτίμηση αυτή συνοδεύει σημερινό φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της περιοχής μετά το πέρασμα της φωτιάς.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, οι φωτογραφίες δείχνουν ότι η καταστροφή περιορίζεται κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού και δεν εκτείνεται στο σύνολο του Φοινικόδασους, όπως αρχικά είχαν εκφραστεί ανησυχίες. Όπως επισημαίνεται, το μεγαλύτερο μέρος του εμβληματικού φυσικού οικοσυστήματος παραμένει διατηρημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τις επιτόπιες αυτοψίες όσο και από το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό.


Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης γνωστοποιεί ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς και να σχεδιαστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης όπου αυτές απαιτηθούν.

Όπως επισημαίνεται, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση και να αποφεύγονται λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την έκταση των ζημιών στο εμβληματικό Φοινικόδασος του Πρέβελη.
Περιορισμένες οι ζημιές στο Φοινικόδασος του Πρέβελη, σύμφωνα με την Περιφέρια Ρεθύμνου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Περιορισμένες οι ζημιές στο Φοινικόδασος του Πρέβελη, σύμφωνα με την Περιφέρια Ρεθύμνου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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