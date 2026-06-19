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Παγκόσμιο ρεκόρ η Αγγλία! Αυτό που έκανε απέναντι στην Κροατία δεν έχει ξανασυμβεί
Παγκόσμιο ρεκόρ η Αγγλία! Αυτό που έκανε απέναντι στην Κροατία δεν έχει ξανασυμβεί
Το βράδυ της Τετάρτης (17/6) η Αγγλία πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές επιθετικές εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Κροατία
Και για να είμαστε απόλυτα ακριβείς αυτό που συνέβη στο AT&T Stadium του Άρλινγκτον, δεν έχει προηγούμενο. Οι παίκτες του Τόμας Τούχελ «βομβάρδισαν» κυριολεκτικά την εστία των Κροατών, καταγράφοντας 22 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο.
Η επίδοση αυτή συνιστά ένα ανεπάληπτο ιστορικό ρεκόρ, καθώς σε 31 αγώνες της «Χρβάτσκα» σε τελικές φάσεις Μουντιάλ ποτέ καμία ομάδα στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει τόσες προσπάθειες εντός εστίας σε κανονική διάρκεια αγώνα.
Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, είχε τρεις τελικές στον στόχο, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ (σκόραρε) δύο, ενώ από μία κατέγραψαν οι Μάρκους Ράσφορντ (σκόραρε), Ντέκλαν Ράις, Τζεντ Σπενς, Άντονι Γκόρντον, Νίκο Ο’Ράιλι και Έζρι Κόνσα.
Από τις 11 προσπάθειες που κατέληξαν στην εστία, οι τέσσερις μετατράπηκαν σε γκολ, ισοφαρίζοντας το αρνητικό ρεκόρ που είχε γνωρίσει η Κροατία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 απέναντι στη Γαλλία.
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Η επίδοση αυτή συνιστά ένα ανεπάληπτο ιστορικό ρεκόρ, καθώς σε 31 αγώνες της «Χρβάτσκα» σε τελικές φάσεις Μουντιάλ ποτέ καμία ομάδα στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει τόσες προσπάθειες εντός εστίας σε κανονική διάρκεια αγώνα.
Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, είχε τρεις τελικές στον στόχο, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ (σκόραρε) δύο, ενώ από μία κατέγραψαν οι Μάρκους Ράσφορντ (σκόραρε), Ντέκλαν Ράις, Τζεντ Σπενς, Άντονι Γκόρντον, Νίκο Ο’Ράιλι και Έζρι Κόνσα.
Από τις 11 προσπάθειες που κατέληξαν στην εστία, οι τέσσερις μετατράπηκαν σε γκολ, ισοφαρίζοντας το αρνητικό ρεκόρ που είχε γνωρίσει η Κροατία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 απέναντι στη Γαλλία.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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