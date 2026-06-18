Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Χρήστος Τζόλης: Η άγνωστη ιστορία που συγκλονίζει – «Το χαμηλότερο σημείο του»
Χρήστος Τζόλης: Η άγνωστη ιστορία που συγκλονίζει – «Το χαμηλότερο σημείο του»
Ο Χρήστος Τζόλης φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό κάδρο της Άρσεναλ ενόψει του καλοκαιριού, με τους «Κανονιέρηδες» να παρακολουθούν στενά την εντυπωσιακή του πορεία με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ
Η ομάδα του Λονδίνου αναζητά ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, ιδιαίτερα στην αριστερή πτέρυγα, καθώς το μέλλον των Γκαμπριέλ Μαρτινέλι και Λεάντρο Τροσάρ παραμένει αβέβαιο. Στη λίστα της Άρσεναλ βρίσκονται ήδη ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Έλι Τζούνιορ Κρουπί της Μπόρνμουθ και ο Μόργκαν Ρότζερς της Άστον Βίλα, ωστόσο πλέον εξετάζεται σοβαρά και η περίπτωση του Έλληνα διεθνούς.
Ο 24χρονος εξτρέμ πραγματοποίησε εκπληκτική σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, καταγράφοντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της βελγικής ομάδας.
Η εκτόξευσή του, ωστόσο, έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στην καριέρα του. Το 2021 η Νόριτς τον απέκτησε από τον ΠΑΟΚ έναντι 11 εκατομμυρίων λιρών, ποσό-ρεκόρ για τον σύλλογο εκείνη την εποχή. Παρά τις υψηλές προσδοκίες, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε.
Ο τότε προπονητής της Νόριτς, Ντάνιελ Φάρκε, ήταν εκείνος που πίστεψε στις δυνατότητές του και εισηγήθηκε την απόκτησή του. Ωστόσο, μόλις τρεις μήνες μετά τη μεταγραφή, ο Γερμανός τεχνικός απομακρύνθηκε από τον πάγκο, με τον Ντιν Σμιθ να αναλαμβάνει την ομάδα και να ακολουθεί διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ο 24χρονος εξτρέμ πραγματοποίησε εκπληκτική σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, καταγράφοντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της βελγικής ομάδας.
Η εκτόξευσή του, ωστόσο, έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στην καριέρα του. Το 2021 η Νόριτς τον απέκτησε από τον ΠΑΟΚ έναντι 11 εκατομμυρίων λιρών, ποσό-ρεκόρ για τον σύλλογο εκείνη την εποχή. Παρά τις υψηλές προσδοκίες, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε.
Ο τότε προπονητής της Νόριτς, Ντάνιελ Φάρκε, ήταν εκείνος που πίστεψε στις δυνατότητές του και εισηγήθηκε την απόκτησή του. Ωστόσο, μόλις τρεις μήνες μετά τη μεταγραφή, ο Γερμανός τεχνικός απομακρύνθηκε από τον πάγκο, με τον Ντιν Σμιθ να αναλαμβάνει την ομάδα και να ακολουθεί διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα