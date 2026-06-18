Χρήστος Τζόλης: Η άγνωστη ιστορία που συγκλονίζει – «Το χαμηλότερο σημείο του»

Ο Χρήστος Τζόλης φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό κάδρο της Άρσεναλ ενόψει του καλοκαιριού, με τους «Κανονιέρηδες» να παρακολουθούν στενά την εντυπωσιακή του πορεία με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ