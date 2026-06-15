«Πολεμικό κλίμα» για προπονητή στο Μουντιάλ: Τον κράζουν όλοι για τις αλλαγές του

Το τελικό 2-2 απέναντι στην Ιαπωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ρόναλντ Κούμαν να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής.Τα ολλανδικά ΜΜΕ στάθηκαν κυρίως στις αλλαγές του έμπειρου προπονητή, θεωρώντας ότι επηρέασαν αρνητικά την εικόνα της ομάδας στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Χαρακτηριστικοί ήταν τίτλοι όπως «Ο Κούμαν κατέστρεψε το πλάνο του απέναντι στην Ιαπωνία με τις αλλαγές του» και «Οι δραματικές αλλαγές του Κούμαν κόστισαν τη νίκη στην Ολλανδία».Οι «οράνιε» προηγήθηκαν δύο φορές στο παιχνίδι, όμως δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και δέχθηκαν την ισοφάριση λίγο πριν από το φινάλε. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η στροφή σε πιο αμυντική προσέγγιση συνέβαλε στην απώλεια των δύο βαθμών.Στο 70ό λεπτό, ο Κούμαν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Ντεπάι, ενώ απέσυρε δύο από τους πιο δημιουργικούς παίκτες της ομάδας, τους Σάμερβιλ και Χράβενμπερχ. Τη θέση τους πήραν οι Κουπμάινερς και Άκε, σε μια κίνηση που είχε ξεκάθαρα αμυντικό προσανατολισμό.Παρά την κριτική που δέχθηκε, ο Ολλανδός τεχνικός δεν έδειξε διάθεση να αναθεωρήσει τις αποφάσεις του. «Μετά το παιχνίδι μπορεί ο καθένας να έχει άποψη, όμως αυτές είναι οι επιλογές που καλείται να πάρει ένας προπονητής», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπερασπιζόμενος τη διαχείριση του αγώνα.Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ολλανδία ξεκίνησε το τουρνουά με απώλειες και ο Κούμαν καλείται πλέον να διαχειριστεί την αυξανόμενη πίεση ενόψει της συνέχειας.