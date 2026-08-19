Σύζυγος και πεθερά κατηγορούνται για τον θάνατο νεόνυμφης ηθοποιού στην Ινδία, τη βασάνιζαν για την προίκα

Η Τούισα Σάρμα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι όπου ζούσε με τον σύζυγό της πέντε μήνες μετά τον γάμο τους - Η οικογένειά της καταγγέλλει ψυχολογική κακοποίηση και εξαναγκασμό σε άμβλωση

Τούισα Σάρμα, μοντέλου και ηθοποιού που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι όπου ζούσε με τον σύζυγό της, μόλις πέντε μήνες μετά τον γάμο τους.



Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Ινδίας (CBI) απήγγειλε κατηγορίες στον σύζυγό της, Σάμαρθ Σινγκ, και στη μητέρα του, Γκιριμπάλα Σινγκ, για «υποκίνηση σε αυτοκτονία» και «κακομεταχείριση», σύμφωνα με το BBC.



δολοφονία και την πλευρά του συζύγου της να υποστηρίζει ότι επρόκειτο για ξεκάθαρη



Ο Σάμαρθ Σινγκ, ο οποίος είναι δικηγόρος, και η μητέρα του, συνταξιούχος δικαστής, αρνούνται τις κατηγορίες. Και οι δύο παραμένουν στη φυλακή.







«Δεν της άφησαν άλλη επιλογή»

Στο κατηγορητήριο των περίπου 600 σελίδων, το οποίο κατατέθηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, η CBI περιγράφει ένα περιβάλλον συνεχούς ψυχολογικής πίεσης μέσα στον γάμο. «Λόγω της συνεχούς ψυχικής κακομεταχείρισης από τους δύο κατηγορουμένους, δεν της απέμενε άλλη επιλογή από το να βάλει τέλος στη ζωή της», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.



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Ο δικηγόρος της οικογένειας της 33χρονης, Ανκούρ Πάντεϊ, εξήγησε στο BBC Hindi ότι η επιλογή της CBI να ασκήσει δίωξη για υποκίνηση σε αυτοκτονία σημαίνει πως, στο παρόν στάδιο, η έρευνα αντιμετωπίζει τον θάνατό της ως φερόμενη αυτοκτονία.



Ωστόσο, η υπόθεση δεν θεωρείται οριστικά κλεισμένη. Η CBI έχει ζητήσει από το δικαστήριο άδεια για περαιτέρω έρευνα, ώστε, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων και, εάν χρειαστεί, να κατατεθεί συμπληρωματικό κατηγορητήριο.



Νέα τροπή παίρνει στην Ινδία η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου της 33χρονης, μοντέλου και ηθοποιού που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι όπου ζούσε με τον σύζυγό της, μόλις πέντε μήνες μετά τον γάμο τους.Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Ινδίας (CBI) απήγγειλε κατηγορίες στον σύζυγό της,, και στη μητέρα του,, για «υποκίνηση σε αυτοκτονία» και «κακομεταχείριση», σύμφωνα με το BBC.Ο θάνατος της 33χρονης στις 12 Μαΐου, στην πόλη Μποπάλ, είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στην Ινδία και καθημερινά δημοσιεύματα, με την οικογένεια της Σάρμα να μιλά γιακαι την πλευρά του συζύγου της να υποστηρίζει ότι επρόκειτο για ξεκάθαρη αυτοκτονία Ο Σάμαρθ Σινγκ, ο οποίος είναι δικηγόρος, και η μητέρα του, συνταξιούχος δικαστής, αρνούνται τις κατηγορίες. Και οι δύο παραμένουν στη φυλακή.Στο κατηγορητήριο των περίπου, το οποίο κατατέθηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, η CBI περιγράφει ένα περιβάλλον συνεχούς ψυχολογικής πίεσης μέσα στον γάμο. «Λόγω της συνεχούς ψυχικής κακομεταχείρισης από τους δύο κατηγορουμένους, δεν της απέμενε άλλη επιλογή από το να βάλει τέλος στη ζωή της», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.Σύμφωνα με την έρευνα, μετά τον γάμο τους ο Σάμαρθ φέρεται να υπέβαλε επανειλημμένα την Τούισα σε λεκτική κακοποίηση και να χρησιμοποιούσε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της. Η CBI υποστηρίζει επίσης ότι η μητέρα του «κατά διαστήματα υποκινούσε τον γιο της να κακομεταχειρίζεται την Τούισα».Ο δικηγόρος της οικογένειας της 33χρονης, Ανκούρ Πάντεϊ, εξήγησε στο BBC Hindi ότι η επιλογή της CBI να ασκήσει δίωξη για υποκίνηση σε αυτοκτονία σημαίνει πως, στο παρόν στάδιο, η έρευνα αντιμετωπίζει τον θάνατό της ως φερόμενηΩστόσο, η υπόθεση δεν θεωρείται οριστικά κλεισμένη. Η CBI έχει ζητήσει από το δικαστήριο άδεια για περαιτέρω έρευνα, ώστε, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων και, εάν χρειαστεί, να κατατεθεί συμπληρωματικό κατηγορητήριο.





Οι καταγγελίες για παρενόχληση σχετικά με την προίκα και εξαναγκασμό σε άμβλωση

Από την πρώτη στιγμή, οι γονείς και τα αδέλφια της Τούισα είχαν υποστηρίξει ότι η 33χρονη βασανιζόταν από τον σύζυγο και την πεθερά της εξαιτίας απαιτήσεων που σχετίζονταν με προίκα. Είχαν επίσης καταγγείλει ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε.



Η Γκιριμπάλα Σινγκ χαρακτήρισε τις καταγγελίες «αβάσιμες», υποστηρίζοντας ότι η νύφη της αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της.



Ο Σάμαρθ δεν είχε αρχικά εντοπιστεί από τις Αρχές, αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Η μητέρα του συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα.



Ο δικηγόρος της Γκιριμπάλα, Ινός Τζορτζ Κάρλο, δήλωσε στο BBC ότι η έρευνα δεν εντόπισε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις αρχικές καταγγελίες περί παρενόχλησης για προίκα και δολοφονίας. «Το λέγαμε αυτό από την αρχή, αλλά τα μέσα ενημέρωσης δεν μας άκουγαν ποτέ», ανέφερε.



Ένα από τα πλέον σοβαρά σημεία της υπόθεσης αφορά όσα, σύμφωνα με την οικογένεια της Τούισα, συνέβησαν όταν εκείνη έμεινε έγκυος τον Απρίλιο.



Οι συγγενείς της ισχυρίζονται ότι ο σύζυγος και η πεθερά της αμφισβήτησαν την πατρότητα του παιδιού, κατηγορώντας την ότι κυοφορούσε το παιδί άλλου άνδρα. Υποστηρίζουν επίσης ότι την εξανάγκασαν να προχωρήσει σε άμβλωση την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της.



Η Γκιριμπάλα έχει απορρίψει και αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ήταν η ίδια η Τούισα που επέμενε να διακόψει την εγκυμοσύνη επειδή δεν ήθελε να αποκτήσει παιδιά.







Από τη γνωριμία σε εφαρμογή γνωριμιών στον γάμο

Η Τούισα είχε γνωρίσει τον Σάμαρθ μέσω εφαρμογής γνωριμιών τον Φεβρουάριο του 2025 και οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.



Η 33χρονη είχε γίνει γνωστή στον χώρο του μόντελινγκ όταν το 2012 κέρδισε διαγωνισμό ομορφιάς και στέφθηκε Miss Pune. Στη συνέχεια συμμετείχε σε διαφημιστικές καμπάνιες και έπαιξε σε ταινία στη γλώσσα τελούγκου, ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν και ως επαγγελματίας του μάρκετινγκ σε ιδιωτικές εταιρείες.



Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ινδία εξαιτίας της ιδιότητας της πεθεράς της ως πρώην δικαστή, καθώς η κοινή γνώμη παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται μέλος του δικαστικού συστήματος.



Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Τούισα, η Γκιριμπάλα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και εμφανίστηκε σε μέσα ενημέρωσης μιλώντας δημόσια για την ψυχική υγεία της νύφης της.



Χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, την 33χρονη «φιλελεύθερη» και, όταν δημοσιογράφος της ζήτησε να εξηγήσει τι εννοούσε, έκανε αναφορά σε «σεξουαλική ασυδοσία».



Οι δηλώσεις της προκάλεσαν κατακραυγή, με τον πατέρα της Τούισα να καταγγέλλει ότι επρόκειτο για προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης της κόρης του.