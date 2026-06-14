Το Μαρόκο βρήκε το νέο του «διαμάντι»: Ο 18χρονος που διέλυσε τη Βραζιλία
SPORTS

Το Μαρόκο βρήκε το νέο του «διαμάντι»: Ο 18χρονος που διέλυσε τη Βραζιλία

Στα μόλις 18 του χρόνια, ο Αγιούμπ Μπουαντί έδειξε πως διαθέτει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Μουντιάλ 2026

Το Μαρόκο βρήκε το νέο του «διαμάντι»: Ο 18χρονος που διέλυσε τη Βραζιλία
Στην πρώτη του μεγάλη παράσταση με τη φανέλα του Μαρόκου, ο χαφ της Λιλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Βραζιλία, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα της γενιάς του.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την οριστική απόφασή του να εκπροσωπήσει τους «Λέοντες του Άτλαντα», ο νεαρός μέσος κλήθηκε να περάσει το πιο απαιτητικό τεστ της καριέρας του μέχρι σήμερα. Απέναντι βρισκόταν η πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία, ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Ωστόσο, ο Μπουαντί όχι μόνο δεν επηρεάστηκε από την πίεση, αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του αγώνα.

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